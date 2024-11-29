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Giriş Tarihi: 29.11.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 06:38

SON DAKİKA | Konya'da saplantılı sevgili dehşeti yaşattı! Talihsiz genç kız: Korkudan yurduma gidemiyorum

Son dakika haberi: Konya'da ayrılmak istediği sevgilisi Hüseyin S. (24) tarafından öldüresiye dövülen üniversite öğrencisi S.A. (19) şüphelinin nasıl serbest kaldığına anlam veremediğini söyledi. Genç kız, "Serbest kaldığını duyunca korktuğum için kaldığım yurda bile gidemiyorum. Arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Can güvenliğim yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de hem hukuki hem de psikolojik açıdan yanımda olduklarını söylediler. Bu süreci en iyi şekilde atlatıp kendimi derslerime vermek istiyorum" dedi.

TOLGA YANIK
SON DAKİKA | Konya’da saplantılı sevgili dehşeti yaşattı! Talihsiz genç kız: Korkudan yurduma gidemiyorum

Son dakika haberi: Konya'da saplantılı sevgilisi Hüseyin S. tarafından dehşeti yaşayan S.A. isimli genç kız, şüphelinin serbest kalmasına anlam veremediğini söyledi. Talihsiz kız, "Korktuğum için kaldığım yurda bile gidemiyorum. Can güvenliğim yok" dedi.

SON DAKİKA | Konya’da saplantılı sevgili dehşeti yaşattı! Talihsiz genç kız: Korkudan yurduma gidemiyorum

DARP İZLERİ RAPORLA SABİT

Öte yandan S.A.'nın darp raporu da ortaya çıktı. Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek kontrolden geçen S.A.'nın yüzünün dışında sırt bölgelerinde ve koltukaltı kısmında da çizgi şeklinde izlere rastlandığı kaydedildi.

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SON DAKİKA | Konya’da saplantılı sevgili dehşeti yaşattı! Talihsiz genç kız: Korkudan yurduma gidemiyorum

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturmasının da sürdüğü belirtildi. Genç kızın Gaziantep'e ailesinin yanına döndüğü öğrenildi.

SON DAKİKA | Konya’da saplantılı sevgili dehşeti yaşattı! Talihsiz genç kız: Korkudan yurduma gidemiyorum

SAVUNMASI PES DEDİRTMİŞTİ

Genç kıza dehşeti yaşayan Hüseyin S.'nin ifadesine SABAH ulaşmıştı.

SON DAKİKA | Konya’da saplantılı sevgili dehşeti yaşattı! Talihsiz genç kız: Korkudan yurduma gidemiyorum

Mahkemedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin S. genç kızın gittikleri gece kulübünde sinir krizi geçirip kendi kendini yaraladığını ileri sürdü.

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