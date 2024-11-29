SON DAKİKA | Konya’da saplantılı sevgili dehşeti yaşattı! Talihsiz genç kız: Korkudan yurduma gidemiyorum

DARP İZLERİ RAPORLA SABİT

Öte yandan S.A.'nın darp raporu da ortaya çıktı. Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek kontrolden geçen S.A.'nın yüzünün dışında sırt bölgelerinde ve koltukaltı kısmında da çizgi şeklinde izlere rastlandığı kaydedildi.