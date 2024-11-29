Giriş Tarihi: 29.11.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024
06:38
SON DAKİKA | Konya'da saplantılı sevgili dehşeti yaşattı! Talihsiz genç kız: Korkudan yurduma gidemiyorum
Son dakika haberi: Konya'da ayrılmak istediği sevgilisi Hüseyin S. (24) tarafından öldüresiye dövülen üniversite öğrencisi S.A. (19) şüphelinin nasıl serbest kaldığına anlam veremediğini söyledi. Genç kız, "Serbest kaldığını duyunca korktuğum için kaldığım yurda bile gidemiyorum. Arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Can güvenliğim yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de hem hukuki hem de psikolojik açıdan yanımda olduklarını söylediler. Bu süreci en iyi şekilde atlatıp kendimi derslerime vermek istiyorum" dedi.