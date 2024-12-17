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Giriş Tarihi: 17.12.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:14

SON DAKİKA | Konya'da Üniversiteli İbrahim Eren Peker'i bıçaklayarak katletmişti: O katilin şok planı ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Konya'da üniversitede okuyan ve okul harçlığını çıkarmak için takside çalışan 19 yaşındaki İbrahim Eren Peker'i trafik tartışmasında bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Muzaffer Tekelioğlu (27) ile onun kaçmasına yardım ettiği belirtilen sevgilisi Dilek K. (36) ile Muammer B. (34) ve Mikail K. (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tekelioğlu'nun yurtdışına kaçabilmek için plan yaptığı ancak kaçamadan yakalandığı belirtildi.

TOLGA YANIK
SON DAKİKA | Konya’da Üniversiteli İbrahim Eren Peker’i bıçaklayarak katletmişti: O katilin şok planı ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Konya'da Üniversiteli İbrahim Eren Peker'i bıçaklayarak öldüren katil Muzaffer Tekelioğlu'nun şok planı ortaya çıktı. Öte yandan; sevgilisi Dilek K. (36) ile Muammer B. (34) ve Mikail K. (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA | Konya’da Üniversiteli İbrahim Eren Peker’i bıçaklayarak katletmişti: O katilin şok planı ortaya çıktı!

Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İbrahim Eren Peker, okul harçlığını çıkarmak için haftasonları ticari takside çalışıyordu.

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SON DAKİKA | Konya’da Üniversiteli İbrahim Eren Peker’i bıçaklayarak katletmişti: O katilin şok planı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz haftasonu da biraz hasta olmasına rağmen ticari taksiye çıkan Peker, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinden aracına aldığı Özbek asıllı kadın müşterisini evine bırakmak üzere yola çıktı.

SON DAKİKA | Konya’da Üniversiteli İbrahim Eren Peker’i bıçaklayarak katletmişti: O katilin şok planı ortaya çıktı!

Peker, yolda seyir halindeyken trafikte tartışma yaşadığı aracın sürücüsü Muzaffer Tekelioğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

SON DAKİKA | Konya’da Üniversiteli İbrahim Eren Peker’i bıçaklayarak katletmişti: O katilin şok planı ortaya çıktı!

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Muzaffer Tekelioğlu ile onun kaçmasına yardım ettiği belirtilen sevgilisi Dilek K. ile Muammer B. ve Mikail K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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