Giriş Tarihi: 17.12.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024
11:14
SON DAKİKA | Konya'da Üniversiteli İbrahim Eren Peker'i bıçaklayarak katletmişti: O katilin şok planı ortaya çıktı!
Son dakika haberi: Konya'da üniversitede okuyan ve okul harçlığını çıkarmak için takside çalışan 19 yaşındaki İbrahim Eren Peker'i trafik tartışmasında bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Muzaffer Tekelioğlu (27) ile onun kaçmasına yardım ettiği belirtilen sevgilisi Dilek K. (36) ile Muammer B. (34) ve Mikail K. (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tekelioğlu'nun yurtdışına kaçabilmek için plan yaptığı ancak kaçamadan yakalandığı belirtildi.