SON DAKİKA | Konya’da Üniversiteli İbrahim Eren Peker’i bıçaklayarak katletmişti: O katilin şok planı ortaya çıktı!

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Muzaffer Tekelioğlu ile onun kaçmasına yardım ettiği belirtilen sevgilisi Dilek K. ile Muammer B. ve Mikail K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.