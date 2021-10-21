Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Konya’daki aile katliamı gündem olmuştu! Vahşette yeni detaylar çıktı! Benzin ile…
Giriş Tarihi: 21.10.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 13:31

SON DAKİKA | Konya’daki aile katliamı gündem olmuştu! Vahşette yeni detaylar çıktı! Benzin ile…

Son dakika: Konya'da Mehmet Altun, aynı aileden 7 kişiyi silahla katletmişti. İddianamedeki yeni detaylar ise tüyler ürpertti. Altun'un, olay yerine bidonla benzin götürdüğü belirtildi. İşte korkunç olayın son dakika gelişmeleri

SON DAKİKA | Konya’daki aile katliamı gündem olmuştu! Vahşette yeni detaylar çıktı! Benzin ile…

Son dakika: Konya'daki aile katliamı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede, katil zanlısı Mehmet Altun'un olayı nasıl tasarladığı detaylarıyla yer aldı.

SON DAKİKA | Konya’daki aile katliamı gündem olmuştu! Vahşette yeni detaylar çıktı! Benzin ile…

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan, tutuklu sanık Mehmet Altun için "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, olayda tek bir silah bulunduğu ve bu silahın da Mehmet Altun tarafından kullanıldığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Konya’daki aile katliamı gündem olmuştu! Vahşette yeni detaylar çıktı! Benzin ile…

BENZİN BİDONUNU YANINDA GÖTÜRMÜŞ

Tüm maktullerin bu silahla vurulduğunun sabit olduğu ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Mehmet Altun'un Dedeoğulları ailesiyle doğrudan bir husumetinin bulunmadığı ve kendisinin 12 Mayıs 2021'de meydana gelen kavgada olmadığı, olay yerine giderken kendi beyanında da kabul ettiği üzere iki şarjör ve yaklaşık 50 mermiyi yanına alması, evde bulunduğunu bildiğini ifade ettiği güvenlik kamerası görüntülerini yok etmek maksadıyla yanında bidon içinde benzin götürüp olay sonrası da evi ateşe vermesi, olay yerine ilk gittiğinde Barış Dedeoğulları'nın evde olmadığını öğrenip kendisinin de çağrılmasını istemesi dikkate alındığında, şüphelinin fiilini önceden tasarladığının açık olduğu anlaşılmıştır."

SON DAKİKA | Konya’daki aile katliamı gündem olmuştu! Vahşette yeni detaylar çıktı! Benzin ile…

Tüm maktullerin bu silahla vurulduğunun sabit olduğu ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi: "Mehmet Altun'un Dedeoğulları ailesiyle doğrudan bir husumetinin bulunmadığı ve kendisinin 12 Mayıs 2021'de meydana gelen kavgada olmadığı, olay yerine giderken kendi beyanında da kabul ettiği üzere iki şarjör ve yaklaşık 50 mermiyi yanına alması, evde bulunduğunu bildiğini ifade ettiği güvenlik kamerası görüntülerini yok etmek maksadıyla yanında bidon içinde benzin götürüp olay sonrası da evi ateşe vermesi, olay yerine ilk gittiğinde Barış Dedeoğulları'nın evde olmadığını öğrenip kendisinin de çağrılmasını istemesi dikkate alındığında, şüphelinin fiilini önceden tasarladığının açık olduğu anlaşılmıştır."

SON DAKİKA | Konya’daki aile katliamı gündem olmuştu! Vahşette yeni detaylar çıktı! Benzin ile…

"Mehmet Altun'un Dedeoğulları ailesiyle doğrudan bir husumetinin bulunmadığı ve kendisinin 12 Mayıs 2021'de meydana gelen kavgada olmadığı, olay yerine giderken kendi beyanında da kabul ettiği üzere iki şarjör ve yaklaşık 50 mermiyi yanına alması, evde bulunduğunu bildiğini ifade ettiği güvenlik kamerası görüntülerini yok etmek maksadıyla yanında bidon içinde benzin götürüp olay sonrası da evi ateşe vermesi, olay yerine ilk gittiğinde Barış Dedeoğulları'nın evde olmadığını öğrenip kendisinin de çağrılmasını istemesi dikkate alındığında, şüphelinin fiilini önceden tasarladığının açık olduğu anlaşılmıştır."

SON DAKİKA