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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Korku filmi değil komşu terörü! Kapısını bıçakladı, mermi bıraktı: “Seni burada barındırmayacağız”
Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:33 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 06:34

SON DAKİKA | Korku filmi değil komşu terörü! Kapısını bıçakladı, mermi bıraktı: “Seni burada barındırmayacağız”

Son dakika haberi: Zeytinburnu'da yaşayan Servet D. (44), üst komşusu Zeynep A. (71) ile yaşadığı sorunlar sonucu açılan dava kapsamında duruşmadayken Zeynep A.'nın oğlu Bülent A. (49), evine saldırdı. Servet D.'nin evinin önünü gören güvenlik kamerasını sopa ile parçalayan Bülent A., kapıyı da bıçakla defalarca çizdi ve kapıya bir de mermi bıraktı. Yaşananlar üzerine soluğu adliyede alan Servet A. suç duyurusunda bulundu.

HUZEYFE ATICI
SON DAKİKA | Korku filmi değil komşu terörü! Kapısını bıçakladı, mermi bıraktı: Seni burada barındırmayacağız

Korkunç olay İstanbul Zeytinburnu'da meydana geldi. Emlak işiyle meşgul olan Servet D., üst komşusu Zeynep A. ile anlaşmazlıkları sonucu adliyelik oldu. İkili uzlaşamayınca dava açıldı.

SON DAKİKA | Korku filmi değil komşu terörü! Kapısını bıçakladı, mermi bıraktı: Seni burada barındırmayacağız

Açılan dava kapsamında duruşma görüldüğü sırada Servet D.'nin dairesine gelen Bülent A., önce elindeki sopa ile evin önünü gören güvenlik kamerasını kırdı sonra da kapıya bıçakla saldırararak birçok yerini çizdi.

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SON DAKİKA | Korku filmi değil komşu terörü! Kapısını bıçakladı, mermi bıraktı: Seni burada barındırmayacağız

Bunlarla da yetinmeyen Bülent A., kapıya bir de mermi bıraktı. Yaşananlara kayıtsız kalmayan Servet A., Bakırköy Cumhuriyet Başsavlığı'na suç duyurusunda bulundu.

SON DAKİKA | Korku filmi değil komşu terörü! Kapısını bıçakladı, mermi bıraktı: Seni burada barındırmayacağız

"SENİ BURADA BARINDIRMAYACAĞIZ"

Servet D., şikayet dilekçesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bülent A. isimli şahsın annesi benim üst komşum. Bugün annesi ile duruşmam vardı.

SON DAKİKA | Korku filmi değil komşu terörü! Kapısını bıçakladı, mermi bıraktı: Seni burada barındırmayacağız

Duruşma sonrası evime geldim. Evime geldiğimde yasal izinle taktırdığım kendi dairemin üzerinde bulunan kameranın parçalanmış olduğunu gördüm. Kapımın da bıçakla çizildiğini gördüm.