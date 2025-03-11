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SON DAKİKA | Korku filmi değil komşu terörü! Kapısını bıçakladı, mermi bıraktı: “Seni burada barındırmayacağız”
Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
06:34
SON DAKİKA | Korku filmi değil komşu terörü! Kapısını bıçakladı, mermi bıraktı: “Seni burada barındırmayacağız”
Son dakika haberi: Zeytinburnu'da yaşayan Servet D. (44), üst komşusu Zeynep A. (71) ile yaşadığı sorunlar sonucu açılan dava kapsamında duruşmadayken Zeynep A.'nın oğlu Bülent A. (49), evine saldırdı. Servet D.'nin evinin önünü gören güvenlik kamerasını sopa ile parçalayan Bülent A., kapıyı da bıçakla defalarca çizdi ve kapıya bir de mermi bıraktı. Yaşananlar üzerine soluğu adliyede alan Servet A. suç duyurusunda bulundu.