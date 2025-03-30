SON DAKİKA | Korkunç cinayette 14 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! Balta ile öldürüp atıyla beraber yakmışlar

Yapılan araştırmalarda, Ümmühan Demir'in henüz 16 yaşındayken Süleyman Demir ile evlendirildiği ancak evlilik öncesinde başka bir kişiden oğlu Hızır'a hamile kaldığı ve Süleyman Demir'in bu gerçeği sonradan öğrendiği iddia edildi.



