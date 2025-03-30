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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Korkunç cinayette 14 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! Balta ile öldürüp atıyla beraber yakmışlar
Giriş Tarihi: 30.03.2025 06:59 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 07:00

SON DAKİKA | Korkunç cinayette 14 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! Balta ile öldürüp atıyla beraber yakmışlar

Son dakika haberi: Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 14 yıl önce kaybolan ve bir daha izine rastlanmayan Süleyman Demir'in korkunç bir vahşete kurban gittiği ortaya çıkarıldı. Süleyman Demir'in, eşi Ümmühan ve oğlu Hızır tarafından baltayla öldürülüp atıyla birlikte yakıldığı belirlendi.

ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA | Korkunç cinayette 14 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! Balta ile öldürüp atıyla beraber yakmışlar

Son dakika haberi: Akçaabat'a bağlı Uçarsu Köyü'nde 13 Ağustos 2011'de kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Demir'in akıbeti 14 yıl sonra aydınlatıldı.

SON DAKİKA | Korkunç cinayette 14 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! Balta ile öldürüp atıyla beraber yakmışlar

Aile içi sorunlar nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen üç çocuk babası için yıllardır yürütülen aramalar sonuçsuz kalmıştı. Dosya, Akçaabat Cumhuriyet Savcısı Akın Ilıman'ın talimatıyla yeniden açıldı.

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SON DAKİKA | Korkunç cinayette 14 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! Balta ile öldürüp atıyla beraber yakmışlar

JANDARMA DERİNLEŞTİRDİ, GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dosyayı titizlikle inceleyerek Süleyman Demir'in şüpheli konumundaki eşi Ümmühan Demir (62) ile oğlu Hızır Demir'in (38) yeniden ifadesine başvurdu.

SON DAKİKA | Korkunç cinayette 14 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! Balta ile öldürüp atıyla beraber yakmışlar

Yapılan araştırmalarda, Ümmühan Demir'in henüz 16 yaşındayken Süleyman Demir ile evlendirildiği ancak evlilik öncesinde başka bir kişiden oğlu Hızır'a hamile kaldığı ve Süleyman Demir'in bu gerçeği sonradan öğrendiği iddia edildi.

SON DAKİKA | Korkunç cinayette 14 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! Balta ile öldürüp atıyla beraber yakmışlar

Hızır Demir jandarmaya verdiği ifadede, annesinin amcasıyla ilişkisi olduğunu ve babasının da bunu öğrendikten sonra annesine sürekli şiddet uyguladığını anlattı.