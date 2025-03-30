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SON DAKİKA | Korkunç cinayette 14 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! Balta ile öldürüp atıyla beraber yakmışlar
Giriş Tarihi: 30.03.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
07:00
SON DAKİKA | Korkunç cinayette 14 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! Balta ile öldürüp atıyla beraber yakmışlar
Son dakika haberi: Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 14 yıl önce kaybolan ve bir daha izine rastlanmayan Süleyman Demir'in korkunç bir vahşete kurban gittiği ortaya çıkarıldı. Süleyman Demir'in, eşi Ümmühan ve oğlu Hızır tarafından baltayla öldürülüp atıyla birlikte yakıldığı belirlendi.