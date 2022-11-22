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Haberler Yaşam SON DAKİKA: KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM AİS ile KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 22.11.2022 19:42 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 18:46

SON DAKİKA: KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM AİS ile KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım tarihinde düzenlenmişti. Sonuçların açıklanacağı o tarih için geri sayım başlarken son günlerde konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. ÖSYM sonuç tarihini yayımladığı takvim üzerinden duyurmuştu. Bu noktada ise "KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu sınava lise mezunu olup kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen vatandaşlar katılım sağladı. Peki, 2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar.

SON DAKİKA: KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM AİS ile KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı

KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar bu kapsamda geri sayıma geçti. "KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Sonuçların açıklanacağı söylenen tarihe oldukça kısa bir zaman kaldı. İlgili sorgulama ÖSYM AİS ekranı aracılığı ile gerçekleşecek. İşte KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları sorgulama ekranı…

SON DAKİKA: KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM AİS ile KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde belli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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SON DAKİKA: KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM AİS ile KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM AİS ile KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

SON DAKİKA: KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM AİS ile KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI KAÇ YL GEÇERLİ?

2022 yılı KPSS puanının 2 yıllık geçerlilik süresi bulunuyor.

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