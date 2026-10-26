Son dakika! Kritik Kabine toplandı: Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak: İşte masadaki konular

Toplantıda ayrıca fon konusu da değerlendirilecek. Tasfiye edilen fonlarda yatırımı bulunan vatandaşlara yapılan ödemeler ve tasfiye süreçlerinin sağlıklı şekilde tamamlanması için yürütülen çalışmalar da Kabine'nin gündeminde olacak. Sürecin mevcut durumu değerlendirilerek atılması gereken adımlar gözden geçirilecek.