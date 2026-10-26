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Giriş Tarihi: 26.10.2026 15:53 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 15:54

Son dakika! Kritik Kabine toplandı: Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak: İşte masadaki konular

Son dakika haberi! Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Kabine'nin gündeminde bölgesel gelişmeler başta olmak üzere önemli başlıklar var. Toplantıda; fon soruşturması, Terörsüz Türkiye konuları da ele alınacak. Başkan Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak. İşte son dakika haberinin detayları!

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Son dakika! Kritik Kabine toplandı: Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak: İşte masadaki konular

Son dakika haberi: Kabine'de hafta sonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13. zirvesine ilişkin hazırlıklar ele alınacak. Başkan Erdoğan, geçen hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak zirveye davet etmişti.

Son dakika! Kritik Kabine toplandı: Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak: İşte masadaki konular

Türk cumhuriyetlerinden liderlerin katılımıyla düzenlenecek zirvede, "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" teması etrafında değerlendirmeler yapılması öngörülüyor. Zirvenin hazırlıkları ve Türk dünyası arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar toplantıda değerlendirilecek.

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Son dakika! Kritik Kabine toplandı: Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak: İşte masadaki konular

Toplantıda ayrıca fon konusu da değerlendirilecek. Tasfiye edilen fonlarda yatırımı bulunan vatandaşlara yapılan ödemeler ve tasfiye süreçlerinin sağlıklı şekilde tamamlanması için yürütülen çalışmalar da Kabine'nin gündeminde olacak. Sürecin mevcut durumu değerlendirilerek atılması gereken adımlar gözden geçirilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika! Kritik Kabine toplandı: Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak: İşte masadaki konular

TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÜNDEMİ

Kabine'nin öncelikli gündem maddeleri arasında Terörsüz Türkiye süreci de bulunuyor.

Son dakika! Kritik Kabine toplandı: Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak: İşte masadaki konular

Terör örgütü PKK'nın geçtiğimiz haftalarda Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 mağarayı boşaltmasının ardından sahadaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Son dakika! Kritik Kabine toplandı: Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak: İşte masadaki konular

Silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından izlenirken, sahadan gelen raporların Kabine'de değerlendirilmesi bekleniyor.

Son dakika! Kritik Kabine toplandı: Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak: İşte masadaki konular

Sürecin tespit ve teyit aşamasına ilişkin hazırlıklar da ele alınacak.

Son dakika! Kritik Kabine toplandı: Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak: İşte masadaki konular

Kabine'de Mekke Anlaşması'nın Meclis'te kabul edilmesinin ardından ittifakın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da değerlendirilmesi bekleniyor.

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