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Son dakika! Kritik Kabine toplandı: Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak: İşte masadaki konular
Giriş Tarihi: 26.10.2026 15:53
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 15:54
Son dakika! Kritik Kabine toplandı: Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak: İşte masadaki konular
Son dakika haberi! Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Kabine'nin gündeminde bölgesel gelişmeler başta olmak üzere önemli başlıklar var. Toplantıda; fon soruşturması, Terörsüz Türkiye konuları da ele alınacak. Başkan Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak. İşte son dakika haberinin detayları!