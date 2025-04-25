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SON DAKİKA | Kütahya'da 3. deprem! Simav'da 4.6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı!
Giriş Tarihi: 25.04.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
11:10
SON DAKİKA | Kütahya'da 3. deprem! Simav'da 4.6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı!
Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.23'te meydana gelen bu depremin ardından 3.9 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre ise Simav'da 4,6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. Simav'da ve çevre köylerde okulların 1 günlüğüne tatil edildiği açıklandı. Kütahya'da yaşanan bu depremlerin İstanbul'da medyana gelen depremle bağlantılı olup olmadığı merak konusu oldu.