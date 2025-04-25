SON DAKİKA | Kütahya’da 3. deprem! Simav’da 4.6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı!

Orta ölçekli bir depremle karşı karşıyayız. Sığ bir bölgede olduğu için hissedilmiş olması çok normal. Bunların Kuzey Anadolu Fay hattıyla ilişkili bir durumu yok, bunlar farklı çalışan faylar. Bölgede geçen bölgede buna benzer bir depremi yine konuşmuştuk. Yine Simav merkez üssü oldu. Burada küçük kırıklar var, bu tür depremleri üretebilecek faylanmalar var.