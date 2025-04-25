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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Kütahya'da 3. deprem! Simav'da 4.6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı!
Giriş Tarihi: 25.04.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 11:10

SON DAKİKA | Kütahya'da 3. deprem! Simav'da 4.6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı!

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.23'te meydana gelen bu depremin ardından 3.9 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre ise Simav'da 4,6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. Simav'da ve çevre köylerde okulların 1 günlüğüne tatil edildiği açıklandı. Kütahya'da yaşanan bu depremlerin İstanbul'da medyana gelen depremle bağlantılı olup olmadığı merak konusu oldu.

SON DAKİKA | Kütahya’da 3. deprem! Simav’da 4.6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı!

Son dakika haberi... Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 4.5 olduğu ve saat 07.23'te meydana geldiği açıklandı.

SON DAKİKA | Kütahya’da 3. deprem! Simav’da 4.6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı!

Depremin ardından 3.9 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
AFAD tarafından depremin ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

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SON DAKİKA | Kütahya’da 3. deprem! Simav’da 4.6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı!

3. DEPREMİN ARDINDAN OKULLAR TATİL EDİLDİ

3. deprem ise saat 10.20'de yaşandı. Simav'da ve çevre köylerde okulların 1 günlüğüne tatil edildiği açıklandı.

SON DAKİKA | Kütahya’da 3. deprem! Simav’da 4.6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı!

İSTANBUL DEPREMİ İLE BAĞLANTILI MI?
Kütahya'da yaşanan bu peş peşe sarsıntılar, İstanbul'da meydana gelen depremle bağlantılı mı? sorusunu akıllara getirdi. Depremin ardından konuyla ilgili açıklama yapan deprem uzmanı Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut şunları söyledi:

SON DAKİKA | Kütahya’da 3. deprem! Simav’da 4.6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı!

Orta ölçekli bir depremle karşı karşıyayız. Sığ bir bölgede olduğu için hissedilmiş olması çok normal. Bunların Kuzey Anadolu Fay hattıyla ilişkili bir durumu yok, bunlar farklı çalışan faylar. Bölgede geçen bölgede buna benzer bir depremi yine konuşmuştuk. Yine Simav merkez üssü oldu. Burada küçük kırıklar var, bu tür depremleri üretebilecek faylanmalar var.