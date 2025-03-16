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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Londra-Moldova-Maraş hattında çete savaşı! ‘Kız Ali’ lakaplı kardeşi öldürülünce ölüm makinesine dönüştü
Giriş Tarihi: 16.03.2025 06:38 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 06:39

SON DAKİKA | Londra-Moldova-Maraş hattında çete savaşı! ‘Kız Ali’ lakaplı kardeşi öldürülünce ölüm makinesine dönüştü

Son dakika haberi: Interpol tarafından 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken önceki gün İzmir'in Konak ilçesinde sahte kimlikle yakalanan Kemal Armağan'ın (43) farklı tarihlerde karıştığı 3 cinayetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Londra'da İki Türk çete arasında başlayan çatışmalar Moldova ve Kahramanmaraş'ta cinayetlerle devam etti.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA | Londra-Moldova-Maraş hattında çete savaşı! ‘Kız Ali’ lakaplı kardeşi öldürülünce ölüm makinesine dönüştü

Son dakika haberi: Interpol tarafından 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken önceki gün İzmir'in Konak ilçesinde sahte kimlikle yakalanan Kemal Armağan'ın (43) farklı tarihlerde karıştığı 3 cinayetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Londra-Moldova-Maraş hattında çete savaşı! ‘Kız Ali’ lakaplı kardeşi öldürülünce ölüm makinesine dönüştü

SABAH'ın ulaştığı detaylara göre 13 yıldır devam eden ve adeta kan davasına dönüşen olayların arkasından uyuşturucu rantı için mücadele eden iki çetenin kanlı mücadelesi çıktı.

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SON DAKİKA | Londra-Moldova-Maraş hattında çete savaşı! ‘Kız Ali’ lakaplı kardeşi öldürülünce ölüm makinesine dönüştü

"Tottenham Boys" ve "Hackney Turks" Londra'nın en güçlü Türk çeteleri olarak şehre korku salarken, iki rakip çete İngiltere'nin eroin ticareti kontrol etmek için 2012'den beri 13 yıldır birbirleriyle savaşıyor. Hackney Türk grubunun liderliğini Baybaşinler yaparken, Tottenham Boys'i ise Eren kardeşler yönetiyor.

SON DAKİKA | Londra-Moldova-Maraş hattında çete savaşı! ‘Kız Ali’ lakaplı kardeşi öldürülünce ölüm makinesine dönüştü

İki çete arasındaki çatışmalar 2012'de "Hackney Turks" çetesinin liderlerinden Kemal Armağan'ın 32 yaşındaki "Kız Ali" lakaplı kardeşi Ali Armağan'ın Londra'nın kuzeyindeki Turnpike Lane metro istasyonu önünde otomobilinin içinde iki kişi tarafından 8 kurşunla öldürülmesinin ardından başladı.

SON DAKİKA | Londra-Moldova-Maraş hattında çete savaşı! ‘Kız Ali’ lakaplı kardeşi öldürülünce ölüm makinesine dönüştü

Bu olayın hemen ardından Hacnkney Turks gurubu adeta Tottenham Boys çetesinin başındaki Eren ailesine savaş açtı. İlk olarak Kemal Eren (28) 2012'de aracını park ederken silahlı saldırıya uğradı. Kemal Eren saldırı sonrası felç kaldı.