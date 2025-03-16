SON DAKİKA | Londra-Moldova-Maraş hattında çete savaşı! ‘Kız Ali’ lakaplı kardeşi öldürülünce ölüm makinesine dönüştü

"Tottenham Boys" ve "Hackney Turks" Londra'nın en güçlü Türk çeteleri olarak şehre korku salarken, iki rakip çete İngiltere'nin eroin ticareti kontrol etmek için 2012'den beri 13 yıldır birbirleriyle savaşıyor. Hackney Türk grubunun liderliğini Baybaşinler yaparken, Tottenham Boys'i ise Eren kardeşler yönetiyor.



