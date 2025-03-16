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SON DAKİKA | Londra-Moldova-Maraş hattında çete savaşı! ‘Kız Ali’ lakaplı kardeşi öldürülünce ölüm makinesine dönüştü
Giriş Tarihi: 16.03.2025 06:38
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
06:39
SON DAKİKA | Londra-Moldova-Maraş hattında çete savaşı! ‘Kız Ali’ lakaplı kardeşi öldürülünce ölüm makinesine dönüştü
Son dakika haberi: Interpol tarafından 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken önceki gün İzmir'in Konak ilçesinde sahte kimlikle yakalanan Kemal Armağan'ın (43) farklı tarihlerde karıştığı 3 cinayetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Londra'da İki Türk çete arasında başlayan çatışmalar Moldova ve Kahramanmaraş'ta cinayetlerle devam etti.