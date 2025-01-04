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MALATYA DEPREM SON DAKİKA: 4 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
11:45
MALATYA DEPREM SON DAKİKA: 4 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Malatya deprem ile sallandı. AFAD son dakika paylaşımı ile sarsıntının detaylarını duyurdu. Son depremler listesinde yerini alan depremin merkez üssü ve büyüklüğü araştırılıyor. Peki; Kandilli Rasathanesi ile 4 Ocak Malatya deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, ayrıntılar...