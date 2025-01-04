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Haberler Yaşam MALATYA DEPREM SON DAKİKA: 4 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:45

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: 4 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Malatya deprem ile sallandı. AFAD son dakika paylaşımı ile sarsıntının detaylarını duyurdu. Son depremler listesinde yerini alan depremin merkez üssü ve büyüklüğü araştırılıyor. Peki; Kandilli Rasathanesi ile 4 Ocak Malatya deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, ayrıntılar...

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: 4 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Malatya deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathenesi'nin paylaşımlarıyla sarsıntının detayları belli oluyor. İşte, Malatya'da gerçekleşen depremin detayları...

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: 4 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Malatya Darende merkez üssünde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İşte depreme dair detaylar...

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MALATYA DEPREM SON DAKİKA: 4 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Darende (Malatya)

Tarih:2025-01-04

Saat:10:35:33 TSİ

Derinlik:10.43 km

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: 4 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye genelinde fay hatları üzerinde kaydedilen her sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.

Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: 4 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA