SON DAKİKA! Malatya’da kan donduran skandal: Özel bakım merkezinde ihmal, hırsızlık ve istismar iddiası!

"BABAMIN İKİNCİ KEZ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Eylül ayının sonlarına doğru, Ekim ayında babamla telefonda görüştüm. Ses tonunun çok kötü olduğunu fark ettim. Kendisine neden böyle olduğunu sorduğumda, Kızım, elimi kullanamıyorum, sesim çıkmıyor dedi. Kendi şahsi telefonlarına da cevap verememeye başladı. Kurumu defalarca arayarak babamı hastaneye götürmelerini istedim ancak götürmediler. Çok uğraştıktan sonra kendi özel sağlık imkanlarımla babamı hastaneye götürdüm. Orada çekilen MR sonuçlarının ardından babamın ikinci kez beyin kanaması geçirdiğini öğrendik. Bir hafta yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra yeniden kuruma götürüldü. Biz bu süreçte kurum değişikliği talebinde bulunduk yetkililerden yardım istedik ancak hiçbir dönüş alamadık" dedi