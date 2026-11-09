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SON DAKİKA! Malatya’da kan donduran skandal: Özel bakım merkezinde ihmal, hırsızlık ve istismar iddiası!
Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:42
SON DAKİKA! Malatya’da kan donduran skandal: Özel bakım merkezinde ihmal, hırsızlık ve istismar iddiası!
Malatya'da özel bir bakım merkezinde tedavi gören 68 yaşındaki Fatih Filiz'in kızı, babasının kurumda defalarca düşürülüp kemiklerinin kırıldığını, maaşının çalındığını ve merkezde cinsel istismar yaşandığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Akılalmaz iddialar, duyanların kanını dondurdu.