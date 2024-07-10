SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 10 Temmuz Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Malatya deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi grafikleriyle takip edilen son depremler listesi izleniyor. Şiddetin hissedilmesi noktasında önemli olan derinlik bilgisi de en çok araştırılanlar arasında. Peki; Malatya'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, ayrıntılar...