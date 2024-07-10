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Haberler Yaşam SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 10 Temmuz Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 06:07 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 06:07

SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 10 Temmuz Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Malatya deprem haberi son dakika etiketi ile gündemdeki yerini aldı. Yüzyılın felaketinin yaşandığı iller arasında yer alan şehirde korkutan bir sarsıntı meydana geldi. Depremin merkez üssü ve şiddeti şehir sakinleri tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine dönülüyor. Peki; 10 Temmuz Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, Malatya deprem bilgileri...

SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 10 Temmuz Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Malatya deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi grafikleriyle takip edilen son depremler listesi izleniyor. Şiddetin hissedilmesi noktasında önemli olan derinlik bilgisi de en çok araştırılanlar arasında. Peki; Malatya'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, ayrıntılar...

SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 10 Temmuz Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MALATYA'DA DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi bilgilerine göre Malatya Yeşilyurt merkezli bir deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğünde ölçülen depremin derinliği 7.69 km ölçüldü.

İşte, depreme dair bilgiler:

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SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 10 Temmuz Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MALATYA DEPREM

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Yeşilyurt (Malatya)

Tarih:2024-07-10 Saat:00:41:03 TSİ

Derinlik:7.69 km

SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 10 Temmuz Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: MALATYA’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 10 Temmuz Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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