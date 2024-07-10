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SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 10 Temmuz Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 06:07
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
06:07
SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 10 Temmuz Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Malatya deprem haberi son dakika etiketi ile gündemdeki yerini aldı. Yüzyılın felaketinin yaşandığı iller arasında yer alan şehirde korkutan bir sarsıntı meydana geldi. Depremin merkez üssü ve şiddeti şehir sakinleri tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine dönülüyor. Peki; 10 Temmuz Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, Malatya deprem bilgileri...