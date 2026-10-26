Son Dakika! Mama lobisinin istismarı belgelendi! MASAK kirli finansal ilişkileri deşifre etti

Son dakika haberi... Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, sokak hayvanlarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile mama ve pet ürünleri ticareti yapan şirketler arasındaki kirli finansal ilişkilerini deşifre etti.