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Son Dakika! Mama lobisinin istismarı belgelendi! MASAK kirli finansal ilişkileri deşifre etti
Giriş Tarihi: 26.10.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 06:51
Son Dakika! Mama lobisinin istismarı belgelendi! MASAK kirli finansal ilişkileri deşifre etti
Son dakika haberleri! MASAK, sokak hayvanlarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile mama ticareti yapan şirketler arasındaki kirli finansal ilişkileri deşifre etti. Son iki yılda yapılan denetimlerde 58 derneğin usulsüzlük yaptığı kayıtlara geçti.