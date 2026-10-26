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Giriş Tarihi: 26.10.2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 06:51

Son Dakika! Mama lobisinin istismarı belgelendi! MASAK kirli finansal ilişkileri deşifre etti

Son dakika haberleri! MASAK, sokak hayvanlarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile mama ticareti yapan şirketler arasındaki kirli finansal ilişkileri deşifre etti. Son iki yılda yapılan denetimlerde 58 derneğin usulsüzlük yaptığı kayıtlara geçti.

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Son Dakika! Mama lobisinin istismarı belgelendi! MASAK kirli finansal ilişkileri deşifre etti

Son dakika haberi... Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, sokak hayvanlarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile mama ve pet ürünleri ticareti yapan şirketler arasındaki kirli finansal ilişkilerini deşifre etti.

Son Dakika! Mama lobisinin istismarı belgelendi! MASAK kirli finansal ilişkileri deşifre etti

1 Ocak 2024 - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında bakanlık denetçileri tarafından yürütülen incelemelerde 76 dernekle ilgili incelemeler sonuçlandı.

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Son Dakika! Mama lobisinin istismarı belgelendi! MASAK kirli finansal ilişkileri deşifre etti

76 DERNEKTEN 55'İNE CEZA YAĞDI

İncelemeler sonucunda denetlenen 76 dernekten 55'i hakkında usulsüzlük gerekçesiyle işlem istendi. Bağışları mali defterlere kaydetmeyen ve dernek parasını şahsi menfaatlerine harcayan 37 dernek yöneticisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Valilikler, kabahat fiilleri sebebiyle 55 derneğin başkan ve yöneticisine toplam 4.277.171,82 TL idari para cezası kesti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son Dakika! Mama lobisinin istismarı belgelendi! MASAK kirli finansal ilişkileri deşifre etti

VURGUN YAPAN YÖNETİCİLER TUTUKLANDI

Aralarında Yaşama Tutunan Patiler, Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri, Pati Koruyucuları, Can Paticikler, Sokaktaki Patili Canları Yaşatma, Patileri Koruma ile Ankara Patili Canları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin yer aldığı yapılara operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan yöneticilerin bir kısmı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son Dakika! Mama lobisinin istismarı belgelendi! MASAK kirli finansal ilişkileri deşifre etti

MAMA ŞİRKETLERİNE 4.9 MİLYON LİRA CEZA

İnternetten mama satışı adı altında işlem yürüten 16 derneğin dosyası Ticaret Bakanlığı'na gönderildi. Derneklerle iş birliği yaptığı saptanan; Ümit Akyüz Ormana Mama, Petpratik Evcil Hayvan Ürünleri, Fast Pet Evcil Hayvan Ürünleri ve Canpet Dış Ticaret isimli 4 şirkete toplam 4.911.037,33 TL idari para cezası uygulandı.

Son Dakika! Mama lobisinin istismarı belgelendi! MASAK kirli finansal ilişkileri deşifre etti

Ayrıca 29 dernek Vergi Dairelerine, 6 dernek şüpheli para trafiği nedeniyle MASAK'a, 8 dernek ise SGK'ya sevk edildi.

#SON DAKİKA #MASAK

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