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SON DAKİKA | Mango’nun kurucusu İsak Andiç Ermay’ın ölümünde korkunç şüphe! Savcılık oğlunun ifadelerini çelişkili buldu
Giriş Tarihi: 09.03.2025 06:55
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
07:42
SON DAKİKA | Mango’nun kurucusu İsak Andiç Ermay’ın ölümünde korkunç şüphe! Savcılık oğlunun ifadelerini çelişkili buldu
Son dakika haberi: İspanya'nın Barcelona kentinde geçtiğimiz Aralık ayında oğluyla çıktığı dağ gezisinde yaklaşık 150 metreden düşerek yaşamını yitiren dünyaca ünlü moda markası Mango'nun kurucusu Türk ve İspanyol vatandaşı 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık kapatılan dosyada bir çok soru işareti olduğu gerekçesiyle dosyayı yeniden açtı.