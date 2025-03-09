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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Mango’nun kurucusu İsak Andiç Ermay’ın ölümünde korkunç şüphe! Savcılık oğlunun ifadelerini çelişkili buldu
Giriş Tarihi: 09.03.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 07:42

SON DAKİKA | Mango’nun kurucusu İsak Andiç Ermay’ın ölümünde korkunç şüphe! Savcılık oğlunun ifadelerini çelişkili buldu

Son dakika haberi: İspanya'nın Barcelona kentinde geçtiğimiz Aralık ayında oğluyla çıktığı dağ gezisinde yaklaşık 150 metreden düşerek yaşamını yitiren dünyaca ünlü moda markası Mango'nun kurucusu Türk ve İspanyol vatandaşı 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık kapatılan dosyada bir çok soru işareti olduğu gerekçesiyle dosyayı yeniden açtı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
SON DAKİKA | Mango’nun kurucusu İsak Andiç Ermay’ın ölümünde korkunç şüphe! Savcılık oğlunun ifadelerini çelişkili buldu

İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barcelona'da sürdüren İsak Andiç geçtiğimiz aralık ayında oğlu Jonathan Ermay (43) ile birlikte Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yaptığı gezi sırasında yaklaşık 150 metreden düşerek hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | Mango’nun kurucusu İsak Andiç Ermay’ın ölümünde korkunç şüphe! Savcılık oğlunun ifadelerini çelişkili buldu

Ermay'ın ölümü moda dünyasında büyük yankı uyandırırken, polis olayın hemen ardından kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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SON DAKİKA | Mango’nun kurucusu İsak Andiç Ermay’ın ölümünde korkunç şüphe! Savcılık oğlunun ifadelerini çelişkili buldu

İfadesinde kaza sırasında babasının önünde yürüdüğünü söyleyen Jonathan Ermay, kazadan sonra ileri doğru gittiğini ve aniden düşen taş sesleri duyduğunu anlattı. Ermay, "Arkamı döndüğümde babamın düştüğünü gördüm.

SON DAKİKA | Mango’nun kurucusu İsak Andiç Ermay’ın ölümünde korkunç şüphe! Savcılık oğlunun ifadelerini çelişkili buldu

Fakat yapabileceğim bir şey yoktu ve artık çok geçti. Hemen yardım istedim" dedi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda savcılık bunun bir yürüyüş kazası olduğunu belirtti ve ocak ayında mahkeme davayı reddetti.

SON DAKİKA | Mango’nun kurucusu İsak Andiç Ermay’ın ölümünde korkunç şüphe! Savcılık oğlunun ifadelerini çelişkili buldu

BABA İLE OĞLU ARASINDA GERGİNLİK İDDİASI

Ancak, moda milyarderi Ermay'ın ölümünden aylar sonra korkunç bir iddia ortaya atıldı. Aileye yakın kaynaklar, İsak Andiç Ermay'ın son dönemlerde şirketin yönetimiyle ilgili oğluyla ilgili ciddi tartışmalar içerisinde olduğunu ileri sürdü.