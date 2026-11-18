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SON DAKİKA… Mardin’de go-kart dehşeti! 3 saniyede tüm saç derisi koptu: Geçirdiğim kaza hayatımı değiştirdi!
Giriş Tarihi: 18.11.2026 12:15
SON DAKİKA… Mardin’de go-kart dehşeti! 3 saniyede tüm saç derisi koptu: Geçirdiğim kaza hayatımı değiştirdi!
SON DAKİKA… Mardin'de Büşra Bayır, eğlence için bindiği go-kart aracına saçını kaptırdı! Sadece 3 saniyede tüm saç derisi kopan genç kız kanlar içinde hastaneye kaldırıldı. Saç derisi 7 saat süren mikrocerrahi operasyonla dikilen genç kız yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı.