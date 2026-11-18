"NADİR GÖRÜLEN VAKALARDAN BİRİYDİ"

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Erbatur, hastanın kopan saçlı derisini yaklaşık 7 saatlik operasyonla başarılı bir şekilde yerine diktiklerini söyledi.

Hastanın kendilerine ağır yaralı olarak getirildiğini ifade eden Erbatur, "Saçlı deride üçte biri kadar bir bölgenin tamamen koptuğu, damarlarından ayrıştığı bir yaralanmaydı. Nadir görülen vakalardan biriydi. Bunlar zor ve ölüm riski taşıyan ameliyatlar. Mikroskop altında mikrocerrahi yöntemle bu onarımı başardık, dokunun yaşayabilir hale gelmesini sağladık. Bu hastalar bazen bize ulaşamayabiliyor, gelemeyebiliyorlar. O zaman da doku yaşamamış oluyor. Bu sefer de hastanın kafatası, kemiği açıkta kalıyor. Çok daha zor ameliyatlar bazen önümüze çıkabiliyor veya o bölge saçsız kalabiliyor." dedi.

Erbatur, Büşra Bayır'ın kendi dokusuyla defekte olan bölümün onarılmasının sağlandığını belirterek, başarılı bir sonuca ulaşıldığını dile getirdi.