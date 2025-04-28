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SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi davasında çarpıcı gelişme: Adli Tıp Kurumu katil U.B.’nin kemik yaşını açıkladı!
Giriş Tarihi: 28.04.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
14:13
SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi davasında çarpıcı gelişme: Adli Tıp Kurumu katil U.B.’nin kemik yaşını açıkladı!
SON DAKİKA… İstanbul'da 14 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi, U.B. ile B.B.'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. 10 Nisan'da yapılan ilk duruşmada, üst sınırdan ceza almaları istenen sanıklardan U.B.'nin doğum belgesinin olmadığı ve 18 yaşından büyük olabileceği belirtilerek kemik yaşının belirlenmesi talep edildi. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi. İşte detaylar…