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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi davasında çarpıcı gelişme: Adli Tıp Kurumu katil U.B.’nin kemik yaşını açıkladı!
Giriş Tarihi: 28.04.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 14:13

SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi davasında çarpıcı gelişme: Adli Tıp Kurumu katil U.B.’nin kemik yaşını açıkladı!

SON DAKİKA… İstanbul'da 14 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi, U.B. ile B.B.'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. 10 Nisan'da yapılan ilk duruşmada, üst sınırdan ceza almaları istenen sanıklardan U.B.'nin doğum belgesinin olmadığı ve 18 yaşından büyük olabileceği belirtilerek kemik yaşının belirlenmesi talep edildi. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi. İşte detaylar…

SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi davasında çarpıcı gelişme: Adli Tıp Kurumu katil U.B.’nin kemik yaşını açıkladı!

SON DAKİKA… Kan donduran olay, 24 Ocak'ta saat 08.30 sıralarında İstanbul Kadıköy'deki Tarihi Salı Pazarı'nda yaşanmıştı. 14 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için gittiği bit pazarında hiç tanımadığı U.B. ile B.B.'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı

SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi davasında çarpıcı gelişme: Adli Tıp Kurumu katil U.B.’nin kemik yaşını açıkladı!

15 GÜN BOYUNCA YAŞAM SAVAŞI VERDİ AMA…

15 ve 16 yaşlarında olan U.B. ile B.B. tarafından. 6 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mattia Ahmet, 15 gün boyunca yaşam savaşı vermiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi davasında çarpıcı gelişme: Adli Tıp Kurumu katil U.B.’nin kemik yaşını açıkladı!

24 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili hazırladığı iddianamede şüphelilerin olay yerinde önce maktulle sözlü tartışma yaşadıklarını, "deşerim seni" şeklinde sözlerle tehdit ettiklerini, sonrasında ise tekme ve yumrukla saldırdıklarını ve şüpheli U.B. tekmelerken B.B.'nin de tezgahtan aldığı bıçakla maktulü birden fazla kez bıçakladığını kaydederek 18 yaşından küçük şüpheliler B.B. ve U.B.'nin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.

SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi davasında çarpıcı gelişme: Adli Tıp Kurumu katil U.B.’nin kemik yaşını açıkladı!

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI YAĞDIRDILAR

Duruşma öncesi Minguzzi Ailesi'ne saldırganların yakınları tarafından tehdit mesajlarının atıldı. Öte yandan mahkemenin yapıldığı gün ise Mattia Ahmet'in İstanbul Bahçelievler'de bulunan mezarı saldırıya uğramıştı. Savcılık, her iki olayla ilgili de soruşturma başlatırken, tehdit mesajları atan ve mezara saldıran şüpheliler gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi davasında çarpıcı gelişme: Adli Tıp Kurumu katil U.B.’nin kemik yaşını açıkladı!

DOSYA 'ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ' KAPSAMINA ALINDI

Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından ailesi tehdit edilmiş, genç çocuğun annesi Yasemin Minguzzi'ye gönderilen mesajlar, toplumda büyük tepki uyandırmıştı.