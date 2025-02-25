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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlumu kalbinden 5 kere…
Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:16 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 15:16

SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlumu kalbinden 5 kere…

SON DAKİKA… İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan Minguzzi, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Türkiye'nin konuştuğu olayda, baba Andrea Minguzzi, yaşanan vahşeti ilk kez anlattı. Sözleri yürekleri yaktı…

SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlumu kalbinden 5 kere…

SON DAKİKA… Türkiye'nin konuştuğu olay, İstanbul Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında yaşandı.

SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlumu kalbinden 5 kere…

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı.

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SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlumu kalbinden 5 kere…

"ÇOK YAKIŞIKLISIN" DEYİP BIÇAKLADI!

15 yaşındaki B.B.'nin Alışveriş yaptığı sırada 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attığı ardından bıçakladığı Minguzzi kurtarılamadı. 15 yaşındaki B.B. tutuklanırken İtalyan şef Andrea Minguzzi, yaşanan korkunç olayı ilk kez anlattı.

SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlumu kalbinden 5 kere…

ACILI BABA İLK KEZ KONUŞTU: O GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMEDİM!

Acılı baba, 17 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını ve bu Türk insanını çok sevdiklerini açıkladı. Korkunç haberi telefonda aldığını söyleyen Andrea Minguzzi, "En hızlı şekilde hastaneye gittik ama vardığımızda oğlum komaya girmişti. Ben o bıçaklanma görüntülerini izleyemedim bile" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlumu kalbinden 5 kere…

"OĞLUMU KALBİNDEN 5 KERE..."

Acılı baba, oğlunu öldüren katilin en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini açıkladı. Katıldığı Kanal D'nin programında açıklamalarda bulunan Andrea Minguzzi "Oğlumu kalbinden 5 kere bıçakladılar. Bunu yapanlar çocuk sayılmamalı, en ağır cezayı almalı.

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