SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlumu kalbinden 5 kere…

ACILI BABA İLK KEZ KONUŞTU: O GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMEDİM!

Acılı baba, 17 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını ve bu Türk insanını çok sevdiklerini açıkladı. Korkunç haberi telefonda aldığını söyleyen Andrea Minguzzi, "En hızlı şekilde hastaneye gittik ama vardığımızda oğlum komaya girmişti. Ben o bıçaklanma görüntülerini izleyemedim bile" ifadelerini kullandı.