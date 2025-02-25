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SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlumu kalbinden 5 kere…
Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
15:16
SON DAKİKA… İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan Minguzzi, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Türkiye'nin konuştuğu olayda, baba Andrea Minguzzi, yaşanan vahşeti ilk kez anlattı. Sözleri yürekleri yaktı…