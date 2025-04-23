SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden saldırganların geçmişi de kirli çıktı! Cinayetten 1 ay önce...

Hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma başlatılan B.B., ifadesinde babasının pide ustası olduğunu, pideleri doğramak için satır istediğini, kendisinin de bu yüzden satır aldığını öne sürdü.