Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden saldırganların geçmişi de kirli çıktı! Cinayetten 1 ay önce...
Giriş Tarihi: 23.04.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
06:45
SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden saldırganların geçmişi de kirli çıktı! Cinayetten 1 ay önce...
Son dakika haberi... Türkiye'yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin dava sürerken SABAH, tutuklu yargılanan iki saldırganın kirli geçmişine ulaştı. Mattia'yı bıçaklayan B.B.'nin olaydan sadece 1 ay önce satırla yakaladığı ve 'Babam pide ustası. Pideleri doğramak için satır istedi satır aldım' şeklinde savunma yaptığı, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet" kapsamında olmaması gerekçesiyle takipsizlik aldığı ortaya çıktı. Tekmeler savuran U.B.'nin ise yine reşit olmayan bir kişiye bıçak çekip darp ettikten sonra zorla elini öptürtüp sosyal medyada arkadaşlarıyla birlikte yayınladığı ancak yeterli delil olmadığı belirtilerek onun da takipsizlik aldığı belirlendi.