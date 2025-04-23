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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden saldırganların geçmişi de kirli çıktı! Cinayetten 1 ay önce...
Giriş Tarihi: 23.04.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 06:45

SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden saldırganların geçmişi de kirli çıktı! Cinayetten 1 ay önce...

Son dakika haberi... Türkiye'yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin dava sürerken SABAH, tutuklu yargılanan iki saldırganın kirli geçmişine ulaştı. Mattia'yı bıçaklayan B.B.'nin olaydan sadece 1 ay önce satırla yakaladığı ve 'Babam pide ustası. Pideleri doğramak için satır istedi satır aldım' şeklinde savunma yaptığı, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet" kapsamında olmaması gerekçesiyle takipsizlik aldığı ortaya çıktı. Tekmeler savuran U.B.'nin ise yine reşit olmayan bir kişiye bıçak çekip darp ettikten sonra zorla elini öptürtüp sosyal medyada arkadaşlarıyla birlikte yayınladığı ancak yeterli delil olmadığı belirtilerek onun da takipsizlik aldığı belirlendi.

ARZU KAYA
SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden saldırganların geçmişi de kirli çıktı! Cinayetten 1 ay önce...

Son dakika: İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçak ve tekmeli saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi(15) dosyasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Küçük çocuğu hayattan koparan iki çocuğun karanlık geçmişine yine, acı olayı kamuoyuna ilk kez duyuran SABAH ulaştı.

SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden saldırganların geçmişi de kirli çıktı! Cinayetten 1 ay önce...

MATTİA'NIN ÖLÜMÜ YASA BOĞDU

Henüz 15 yaşındayken İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında katledilen İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

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SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden saldırganların geçmişi de kirli çıktı! Cinayetten 1 ay önce...

İki çocuk saldırgan, Minguzzi'ye laf attıktan sonra, "seni deşerim" diyerek 5 bıçak darbesi ve tekmeler savurdu. B.B.(15) ve U.B.(16) hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden saldırganların geçmişi de kirli çıktı! Cinayetten 1 ay önce...

CİNAYETTEN 1 AY ÖNCE SATIRLA YAKALANDI

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama sürerken B.B. ve U.B.'nin Mattia'yı katletmeden kısa bir süre önce dikkat çeken olaylara karıştığı belirlendi. Mattia'yı bıçaklayan B.B.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce 16 Aralık 2024'te Kadıköy'de üst araması yapıldığı sırada üzerinde satır ele geçirildiği öğrenildi.

SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden saldırganların geçmişi de kirli çıktı! Cinayetten 1 ay önce...

Hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma başlatılan B.B., ifadesinde babasının pide ustası olduğunu, pideleri doğramak için satır istediğini, kendisinin de bu yüzden satır aldığını öne sürdü.