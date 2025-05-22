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Haberler Yaşam Son dakika | Mehmet Büyükekşi'yi korkutan mesaj: Ya Alanur ya Elif seç birini!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 15:13 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 15:14

Son dakika | Mehmet Büyükekşi'yi korkutan mesaj: Ya Alanur ya Elif seç birini!

Son dakika haberi: Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, telefonuna gelen mesaj sonrası büyük korkuya kapıldı. Musa S. isimli şüpheli kişi tarafından Büyükeşi'nin kızlarına yönelik 'Ya Alanur ya Elif, seç birini. Senin o 'yeter' diyen ağzını yırtarım." şeklinde mesaj geldi. Şüpheli Musa S. hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açılan sanık, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, Musa S.'yi 7 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı.

Armağan YILMAZ
Son dakika | Mehmet Büyükekşi’yi korkutan mesaj: Ya Alanur ya Elif seç birini!

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Mehmet Büyükekşi aldığı mesaj sonrasında adliyeye koştu. Musa S. (19) geçtiğimiz yıl Mehmet Büyükekşi'yi telefondan arayıp 'Sana hakkımı helal etmiyorum' dedi. Tanımadığı kişinin sözleri karşısında konuşmayı sonlandıran Büyükekşi numarayı engelledi.

Son dakika | Mehmet Büyükekşi’yi korkutan mesaj: Ya Alanur ya Elif seç birini!

KIZLARIYLA TEHDİT EDİLDİ: SEÇ BİRİNİ!

Şüpheli şahıs bir süre sonra farklı bir hattan Mehmet Büyükekşi'nin kızlarına yönelik 'Telefona bakmazsanız ya Alanur ya da Elif'den seç birini, senin o 'yeter' diyen ağzını yırtarım' şeklinde mesaj attı.

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Son dakika | Mehmet Büyükekşi’yi korkutan mesaj: Ya Alanur ya Elif seç birini!

Yaşadığı korku sonrası adliyenin yolunu tutan Mehmet Büyükekşi şüpheli kişiden şikayetçi oldu. Savcılık tarafından kimliği tespit edilen kişi yakalanarak kısa sürede gözaltına alındı.

Son dakika | Mehmet Büyükekşi’yi korkutan mesaj: Ya Alanur ya Elif seç birini!

Şüpheli Musa S. savunmasında, Galatasaray taraftarı olduğu görev yaptığı sürede federasyon başkanına vermiş olduğu karardan dolayı kızdığını dile getirdi. Suçlamaları kabul ettiğini pişman olduğunu söyledi.

Son dakika | Mehmet Büyükekşi’yi korkutan mesaj: Ya Alanur ya Elif seç birini!

4 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame sonrasında şüpheli hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, basit tehdit, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti hakaret' suçlarından 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede şüphelin suçu işlediğine dair suçu işlediği dava açılması için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi.