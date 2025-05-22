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Son dakika | Mehmet Büyükekşi'yi korkutan mesaj: Ya Alanur ya Elif seç birini!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
15:14
Son dakika | Mehmet Büyükekşi'yi korkutan mesaj: Ya Alanur ya Elif seç birini!
Son dakika haberi: Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, telefonuna gelen mesaj sonrası büyük korkuya kapıldı. Musa S. isimli şüpheli kişi tarafından Büyükeşi'nin kızlarına yönelik 'Ya Alanur ya Elif, seç birini. Senin o 'yeter' diyen ağzını yırtarım." şeklinde mesaj geldi. Şüpheli Musa S. hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açılan sanık, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, Musa S.'yi 7 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı.