Son dakika | Mehmet Büyükekşi’yi korkutan mesaj: Ya Alanur ya Elif seç birini!

KIZLARIYLA TEHDİT EDİLDİ: SEÇ BİRİNİ!

Şüpheli şahıs bir süre sonra farklı bir hattan Mehmet Büyükekşi'nin kızlarına yönelik 'Telefona bakmazsanız ya Alanur ya da Elif'den seç birini, senin o 'yeter' diyen ağzını yırtarım' şeklinde mesaj attı.