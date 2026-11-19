Haberler
Galeri
Yaşam
Son Dakika | Mekiye Akyel dosyasında gizemli mektup! Kan donduran iddialar: 20 gün aç ve susuz bıraktılar
Giriş Tarihi: 19.11.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 09:05
Son Dakika | Mekiye Akyel dosyasında gizemli mektup! Kan donduran iddialar: 20 gün aç ve susuz bıraktılar
Son dakika haberi: Siirt'te 4 çocuk annesi 30 yaşındaki Mekiye Akyel'in boşandıktan bir gün sonra ortadan kaybolmasına ilişkin olayda kan donduran iddialar gündeme geldi. Cinayet suçlamasıyla yargılanan şüpheliler hakkındaki dava sürerken, abla Halime Pilgir'e kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından kan donduran iddiaların yer aldığı bir mektup ulaştırıldı. Mektupta, Mekiye Akyel'in 20 gün boyunca bir kuyuda aç ve susuz bırakıldığı, ardından öldürüldüğü ve kafasının kesildiği öne sürüldü. Ayrıca, genç kadının başının çimentoya konularak bir dere yatağına gömüldüğü iddia edildi. Aradan geçen zamana rağmen Mekiye Akyel'e hâlâ ulaşılamazken, aile mektubu mahkemeye sunmaya hazırlanıyor.