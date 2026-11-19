GÖMÜLDÜĞÜ YER BİLE ANLATILDI

Ayrıca, Mekiye Akyel'in kafasının çimentonun içerisine konulduğu ve bir dere yatağında bulunan derin bir çukurun içine gömüldüğü öne sürülerek, "İsa'nın evinin yanında boş bir arazi var. Bu araziden aşağıya inince çok uzakta kalan bir dere var. Mekiye'nin kafasını oraya gömdüler." ifadelerine yer verildi.