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Haberler Galeri Son dakika! Mersin'de günübirlik evlere fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

Son dakika! 'de günübirlik evlere : 21 gözaltı

'den gelen son dakika bilgisine göre düzenlendi. Mersin'de, 22 günübirlik eve düzenlenen fuhuş operasyonunda 21 kişi gözaltına alındığı açıklandı. İkametlerdeki aramalarda, iki kurusıkı tabanca, 50 fişek, 18 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, harici bellek, iki ajanda ve 5 bin 915 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 kişi adliyeye sevk edildi, 3 zanlının ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.08.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 11:47
Son dakika! Mersin'de günübirlik evlere fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi'ndeki günübirlik evleri kiralayanları ve buraya gelen şüphelileri takibe aldı.

Son dakika! Mersin'de günübirlik evlere fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

Ekiplerin, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda, 119 polisin katılımıyla 22 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, fuhuş yaptırdıkları, fuhşa yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.

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Son dakika! Mersin'de günübirlik evlere fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

Çoğunluğu mağdur olan 59 kişi de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. İkametlerdeki aramalarda, iki kurusıkı tabanca, 50 fişek, 18 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, harici bellek, iki ajanda ve 5 bin 915 lira ele geçirildi.

Son dakika! Mersin'de günübirlik evlere fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 kişi adliyeye sevk edildi, 3 zanlının ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika! Mersin'de günübirlik evlere fuhuş operasyonu: 21 gözaltı
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Son dakika! Mersin'de günübirlik evlere fuhuş operasyonu: 21 gözaltı
Son dakika! Mersin'de günübirlik evlere fuhuş operasyonu: 21 gözaltı
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