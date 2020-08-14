Son dakika! Mersin'de günübirlik evlere fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

Mersin'den gelen son dakika bilgisine göre fuhuş operasyonu düzenlendi. Mersin'de, 22 günübirlik eve düzenlenen fuhuş operasyonunda 21 kişi gözaltına alındığı açıklandı. İkametlerdeki aramalarda, iki kurusıkı tabanca, 50 fişek, 18 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, harici bellek, iki ajanda ve 5 bin 915 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 kişi adliyeye sevk edildi, 3 zanlının ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Giriş Tarihi: 14.08.2020
11:46
Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
11:47
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