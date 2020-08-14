Son dakika! Mersin'de günübirlik evlere fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

Çoğunluğu mağdur olan 59 kişi de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. İkametlerdeki aramalarda, iki kurusıkı tabanca, 50 fişek, 18 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, harici bellek, iki ajanda ve 5 bin 915 lira ele geçirildi.