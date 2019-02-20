Son dakika: Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölüler var...

Mersin'den kahreden son dakika gelişmesi... Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Mersin'de kahreden kaza... Tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 KEE 22 plakalı minibüs, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi. Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 25 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi ekibi sevk edildi.