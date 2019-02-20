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  • Son dakika: Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölüler var...

Son dakika: 'in ilçesinde işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölüler var...

'den kahreden son dakika gelişmesi... Mersin'in ilçesinde işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 13:45 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 13:48
Son dakika: Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölüler var...

'de kahreden ... işçilerini taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 KEE 22 plakalı minibüs, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi.

Son dakika: Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölüler var...

'in ilçesinde işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 25 kişi yaralandı.

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Son dakika: Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölüler var...

yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi ekibi sevk edildi.

Son dakika: Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölüler var...
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Son dakika: Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölüler var...
Son dakika: Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölüler var...
Son dakika: Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölüler var...
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