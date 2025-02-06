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SON DAKİKA! Merve Özbey'in eşi de tutuklanmıştı! Kaçış hikayesinde "borsacı" detayı: Milyonlarca dolarlık vurgun
Giriş Tarihi: 06.02.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
15:21
SON DAKİKA! Merve Özbey'in eşi de tutuklanmıştı! Kaçış hikayesinde "borsacı" detayı: Milyonlarca dolarlık vurgun
Son dakika haberleri: İstanbul'da, silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Aralarında, çetenin kilit isimlerinden Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına aracılık eden ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın ve 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un bulunduğu 27 kişinin tutuklandığı soruşturmanın arkasında milyonlarca dolarlık borsa vurgunu çıktı.