SON DAKİKA! Merve Özbey'in eşi de tutuklanmıştı! Kaçış hikayesinde "borsacı" detayı: Milyonlarca dolarlık vurgun

TEHDİTLER BAŞLADI



İddiaya göre borsa manipülatörü Abdullah Taşkın uzun süredir Sarallar grubu tarafından tehdit ediliyordu. Taşkın'a Sarallar Grubu'ndan ilk tehdit mesajı bir döviz alışverişi sırasında kapı komşusu yine borsacı Hüsnü Kerem S. aracılığıyla geldi. Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Göksün Taşkın, iddiaya göre Hüsnü Kerem S.'nin bağlantısıyla Turan Yıldırım ile bağlantıya geçti ve bir döviz bürosundan 1 milyon dolar satın almak için el sıkıştı.