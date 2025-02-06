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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Merve Özbey'in eşi de tutuklanmıştı! Kaçış hikayesinde "borsacı" detayı: Milyonlarca dolarlık vurgun
Giriş Tarihi: 06.02.2025 15:19 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:21

SON DAKİKA! Merve Özbey'in eşi de tutuklanmıştı! Kaçış hikayesinde "borsacı" detayı: Milyonlarca dolarlık vurgun

Son dakika haberleri: İstanbul'da, silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Aralarında, çetenin kilit isimlerinden Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına aracılık eden ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın ve 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un bulunduğu 27 kişinin tutuklandığı soruşturmanın arkasında milyonlarca dolarlık borsa vurgunu çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
SON DAKİKA! Merve Özbey’in eşi de tutuklanmıştı! Kaçış hikayesinde borsacı detayı: Milyonlarca dolarlık vurgun

Son dakika haberleri: Birçok eyleme karışan "Sarallar" adlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma, iddiaya göre borsada yaptığı manipülatif işlemlerden dolayı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından işlem yasağı getirilen Abdullah Taşkın ve Reyhan Göksun Taşkın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikâyet başvurusuyla başladı.

SON DAKİKA! Merve Özbey’in eşi de tutuklanmıştı! Kaçış hikayesinde borsacı detayı: Milyonlarca dolarlık vurgun

TEHDİTLER BAŞLADI

İddiaya göre borsa manipülatörü Abdullah Taşkın uzun süredir Sarallar grubu tarafından tehdit ediliyordu. Taşkın'a Sarallar Grubu'ndan ilk tehdit mesajı bir döviz alışverişi sırasında kapı komşusu yine borsacı Hüsnü Kerem S. aracılığıyla geldi. Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Göksün Taşkın, iddiaya göre Hüsnü Kerem S.'nin bağlantısıyla Turan Yıldırım ile bağlantıya geçti ve bir döviz bürosundan 1 milyon dolar satın almak için el sıkıştı.

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SON DAKİKA! Merve Özbey’in eşi de tutuklanmıştı! Kaçış hikayesinde borsacı detayı: Milyonlarca dolarlık vurgun

Ancak parayı banka hesabından transfer etmelerine karşılık döviz bir türlü hesaplarına geçmedi. Parayı istediklerinde ise Yıldırım "Parayı Alaattin S.'ye verdik. Borsada senin yüzünden zarar etmiş insanlar var. Para bu yüzden onda kalacak" dedi.

SON DAKİKA! Merve Özbey’in eşi de tutuklanmıştı! Kaçış hikayesinde borsacı detayı: Milyonlarca dolarlık vurgun

12 KİŞİ DARP ETTİLER

Bu olaydan iki ay sonra iddiaya göre Abdullah Taşkın, Yeniköy'de bulunan Fikret A.'ya ait restorana davet edildi. Özel bir odaya çekilen Taşkın, aralarında Ali U.'nun da bulunduğu 12 kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Ali U., " Gece kulüplerine girip çıkıyorsun. Sıkıntı çıkarıyorsun. Akıllı olacaksın İstanbul'u terk edeceksin" diyerek tehditler savurdu.

SON DAKİKA! Merve Özbey’in eşi de tutuklanmıştı! Kaçış hikayesinde borsacı detayı: Milyonlarca dolarlık vurgun

MAL VARLIKLARINI ÜZERİNE GEÇİRDİLER

Ölüm korkusu yaşayan Abdullah Taşkın, iddiaya göre gelen tüm tehditlere boyun eğmeye başladı. Beylikdüzü'nde bir ofise çağırılan Taşkın T. Yılmaz T. isimli şahsa lüks otomobilini, Akay A.'ya ise Silivri fenerde bulunan 10 dönümlük arsayı ve Çorlu da bulunan 181 dönümlük tarlayı devretti. Bu olaydan birkaç gün sonra ise Reyhan Göksün Taşkın babasından kalma milyonlarca liralık özel otomobilini de bu kişilere devretmek zorunda kaldı.

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