Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak operasyonda tutuklanmıştı! Akılalmaz firarda baklava kutusu detayı
Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:31
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
07:32
SON DAKİKA | Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak operasyonda tutuklanmıştı! Akılalmaz firarda baklava kutusu detayı
Son dakika haberi: Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda firari olarak aranan örgüt üyesinin Edirne İpsala sınır kapısından Yunanistan'a yasadışı yollarla çıkarılmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı organize firarın detaylarında, ünlü şarkıcı Merve Özbey'in müteahhit eşinin kullandığı araçla İpsala sınır kapısına getirilen örgüt üyesi geçirilirken kullanıma kapalı olan özel sınır kapısı ayarlandığı ortaya çıktı.