SON DAKİKA | Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak operasyonda tutuklanmıştı! Akılalmaz firarda baklava kutusu detayı

EMNİYET ARACINDA GÖTÜRMÜŞLER



SABAH'ın duyurduğu organize firarın detayları da soruşturma dosyasına yansıdı. Sarallar silahlı suç örgütü üyesi olan firari şüpheli Turan Yıldırım'ın Okan Özmen tarafından İstanbul Ataşehir'de bulunan Ener Aktaş'ın evine getirildiği, 15 Ocak'ta Yıldırım'ın ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde KOM, Göçmen Kaçakçılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan Mehmet Deniz Karakurt'un resmi olarak kullandığı otomobille, Edirne İpsala sınır kapısına götürüldüğü belirlendi.