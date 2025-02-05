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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak operasyonda tutuklanmıştı! Akılalmaz firarda baklava kutusu detayı
Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:31 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 07:32

SON DAKİKA | Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak operasyonda tutuklanmıştı! Akılalmaz firarda baklava kutusu detayı

Son dakika haberi: Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda firari olarak aranan örgüt üyesinin Edirne İpsala sınır kapısından Yunanistan'a yasadışı yollarla çıkarılmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı organize firarın detaylarında, ünlü şarkıcı Merve Özbey'in müteahhit eşinin kullandığı araçla İpsala sınır kapısına getirilen örgüt üyesi geçirilirken kullanıma kapalı olan özel sınır kapısı ayarlandığı ortaya çıktı.

Halit TURAN
SON DAKİKA | Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak operasyonda tutuklanmıştı! Akılalmaz firarda baklava kutusu detayı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ''Sarallar suç örgütüne'' yönelik yürütülen soruşturmada, suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak gibi suçlarla 14 eyleme karışan 51 şüphelinin yakalanması için 28 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, 31 şüpheli yakalanırken Turan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi bulunamamıştı.

SON DAKİKA | Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak operasyonda tutuklanmıştı! Akılalmaz firarda baklava kutusu detayı

Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Turan Yıldırım'ın yasadışı yollardan yurtdışına kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.

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SON DAKİKA | Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak operasyonda tutuklanmıştı! Akılalmaz firarda baklava kutusu detayı

EMNİYET ARACINDA GÖTÜRMÜŞLER

SABAH'ın duyurduğu organize firarın detayları da soruşturma dosyasına yansıdı. Sarallar silahlı suç örgütü üyesi olan firari şüpheli Turan Yıldırım'ın Okan Özmen tarafından İstanbul Ataşehir'de bulunan Ener Aktaş'ın evine getirildiği, 15 Ocak'ta Yıldırım'ın ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde KOM, Göçmen Kaçakçılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan Mehmet Deniz Karakurt'un resmi olarak kullandığı otomobille, Edirne İpsala sınır kapısına götürüldüğü belirlendi.

SON DAKİKA | Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak operasyonda tutuklanmıştı! Akılalmaz firarda baklava kutusu detayı

FİRARİYE ÖZEL SINIR KAPISI

Turan Yıldırım'ın 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un aracına Kenan Koçak ile birlikte bindiği, Ener Aktaş'ın da başka bir otomobille Edirne'ye kadar geldiği belirlendi.

SON DAKİKA | Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak operasyonda tutuklanmıştı! Akılalmaz firarda baklava kutusu detayı

Zanlıların Malkara civarında buluştukları İshak Aydınoğlu ile birlikte Edirne İpsala Kara Hudut Kapısı'na gittikleri, hudut kapısına gelmeden önce emniyet müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un ayrıldığı, İshak Aydınoğlu, Ener Aktaş, Kenan Koçak ve Turan Yıldırım'ın iki ayrı araç ile Hudut kapısının önüne gelerek diğer araçların kullanımına kapalı olan başka bir sınır kapısından geçecek şekilde öncelikle işlemlerini yaptırdığı tespit edildi.

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