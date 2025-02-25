SON DAKİKA! Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu! Rezil görüntüleri böyle savundu

"SUÇ TEŞKİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNMEDİM"

İddianamede ifadesine yer verilen Merve Taşkın'ın, bahse konu sayfanın kendisine ait olduğunu, 14 şubat gününe ilişkin paylaşımı kendisinin yaptığını, bu paylaşımı etkileşim amacıyla yaptığını, aynı hesapta bulunan fotoğrafların suç teşkil ettiğini düşünmediğini, X hesabı üzerinden @onlyfansturk11 isimli hesaptan paylaşılan fotoğrafların kendisine ait olduğunu, bu fotoğrafların o dönem konuştuğu kişilere göndermiş olduğu fotoğraflar olduğunu, bunları paylaşan kişi ya da kişileri veya paylaşımın yapıldığı hesap sahibini tanımadığını ve bu görüntüleri kendisinin paylaşmadığını ifade ettiği kaydedildi.