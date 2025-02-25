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SON DAKİKA! Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu! Rezil görüntüleri böyle savundu
Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
11:10
SON DAKİKA! Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu! Rezil görüntüleri böyle savundu
Son dakika haberi: Sosyal medya hesabından kendisine ait "Müstehcen" görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve ev hapsi verilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında, "Zincirleme şekilde müstehcenlik" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Merve Taşkın'ın ifadesindeki pişkin sözleri de 'pes' dedirtti.