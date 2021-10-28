Haberler Yaşam Son dakika: Meşhur kahve markasında bulaşık makinesinde sandviç şoku!

Giriş Tarihi: 28.10.2021 08:18 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 08:22

Son dakika: Meşhur kahve markasında bulaşık makinesinde sandviç şoku!

Son dakika haberi... Uluslararası kahve zincirinin mağaza müdürü H. D., donmuş haldeki sandviçleri ısıtmak için ilginç bir yola başvurdu. H. D., sandviçleri, fırın yerine bulaşık makinesinde ısıttı. Şirket, durumu fark etti ve "Bu, hijyen kurallarına aykırı" diyerek 5 yıldır çalışan H. D.'yi işten çıkardı. H. D. "Mağazanın satışları artsın diyerek öyle yaptım" sözleriyle kendisini savundu. İş mahkemesi, işlemi hatalı görse de H. D.'nin yasal haklarının ödenmesi yönünde karar verdi.