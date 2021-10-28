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Haberler Yaşam Son dakika: Meşhur kahve markasında bulaşık makinesinde sandviç şoku!
Giriş Tarihi: 28.10.2021 08:18 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 08:22

Son dakika: Meşhur kahve markasında bulaşık makinesinde sandviç şoku!

Son dakika haberi... Uluslararası kahve zincirinin mağaza müdürü H. D., donmuş haldeki sandviçleri ısıtmak için ilginç bir yola başvurdu. H. D., sandviçleri, fırın yerine bulaşık makinesinde ısıttı. Şirket, durumu fark etti ve "Bu, hijyen kurallarına aykırı" diyerek 5 yıldır çalışan H. D.'yi işten çıkardı. H. D. "Mağazanın satışları artsın diyerek öyle yaptım" sözleriyle kendisini savundu. İş mahkemesi, işlemi hatalı görse de H. D.'nin yasal haklarının ödenmesi yönünde karar verdi.

Son dakika: Meşhur kahve markasında bulaşık makinesinde sandviç şoku!

Son dakika haberler... Türkiye'de 600'e yakın şubesi bulunan uluslararası kahve zincirinin Etiler'deki bir mağazasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Şirketin denetim ekipleri, rutin kontroller için geçen yıl sahaya indi. H. D.'nin mağaza müdürü olduğu şubeye ise G. Y. ve S. A. denetim için geldi. Ekipler, satışlardaki kaybın nedeni ve mağazadaki durumu mercek altına aldı.

Son dakika: Meşhur kahve markasında bulaşık makinesinde sandviç şoku!

SON DAKİKA KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Denetmenlerin mercek altına aldığı kamera kayıtları ise davaya konu olayı gün yüzüne çıkardı. 23 Ocak 2020 tarihli kayda göre H. D., 5 adet sandviçi dondurucudan çıkardı. Kayda göre D., elindeki Sandviç kutusunu fırına koymak yerine bulaşık makinesine yerleştirdi.

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Son dakika: Meşhur kahve markasında bulaşık makinesinde sandviç şoku!

D. saat 14.23'te ürünleri bulaşık makinesine koydu. Aradan 40 dakika geçtikten sonra da D. bu sandviçleri müşteriye sundu. Denetmenler, bu durumu 10 Şubat günü tutanak altına aldı. 14 Şubat'ta ise H. D.'nin iş akdi fesh edildi.

Son dakika: Meşhur kahve markasında bulaşık makinesinde sandviç şoku!

'AMBALAJ VAR SORUN OLMAZ'

İşten çıkarılan H. D., 5 yıl 1 ay çalıştığı şirketten kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte yasal bir takım alacaklarının olduğunu söyledi.

Son dakika: Meşhur kahve markasında bulaşık makinesinde sandviç şoku!

Mağaza ile ilişiği kesilen H. D., İstanbul 32. İş Mahkemesi'nde dava açtı. Avukat Şenol Özçakıcı'nın imzasını taşıyan dava dilekçesinde özetle şöyle denildi: "Donukluğu çözülen ürünlerin belli bir süre içinde satılması gerekir. Bu ürünler satılmayınca, mağaza müdüründen savunma alınıyor. Bu nedenle de prim alamıyorlar.ı bulunuyor.

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