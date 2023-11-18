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SON DAKİKA | Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! Beklenen kar yağışı başladı
Giriş Tarihi: 18.11.2023 13:09
Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
13:17
SON DAKİKA | Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! Beklenen kar yağışı başladı
Son dakika haberi... Türkiye geneli soğuk havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarılarını yapmış ve soğuk hava ile birlikte kar yağışının beklendiğini açıklamıştı. Beklenen kar yağışı Kars'ta başladı. Öte yandan Ardahan'da da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü.