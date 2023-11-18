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Giriş Tarihi: 18.11.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 13:17

SON DAKİKA | Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! Beklenen kar yağışı başladı

Son dakika haberi... Türkiye geneli soğuk havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarılarını yapmış ve soğuk hava ile birlikte kar yağışının beklendiğini açıklamıştı. Beklenen kar yağışı Kars'ta başladı. Öte yandan Ardahan'da da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü.

AA
İHA
SON DAKİKA | Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! Beklenen kar yağışı başladı

Son dakika haberi... Türkiye'de beklenen kar yağışı Kars'ta başladı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü.

SON DAKİKA | Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! Beklenen kar yağışı başladı

Kar yağışının ardından Kars-Iğdır kara yolunda karla mücadele ekipleri Hanlar Geçidi mevkisinde kar küreme çalışması yaptı.

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SON DAKİKA | Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! Beklenen kar yağışı başladı

Ardahan'da dün etkili olan kar, bugün yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, bitkiler kırağıyla kaplandı, araç camları buz tuttu.

Buzlanmanın meydana geldiği şehrin etrafındaki tepelerin karla kaplanması da soğuk havanın etkisini artırdı.

SON DAKİKA | Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! Beklenen kar yağışı başladı

Buzlanmanın meydana geldiği şehrin etrafındaki tepelerin karla kaplanması da soğuk havanın etkisini artırdı.

Kar yağışının etkili olduğu Ardahan'a araçlar kara saplandı.

SON DAKİKA | Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! Beklenen kar yağışı başladı

Buzlanmanın meydana geldiği şehrin etrafındaki tepelerin karla kaplanması da soğuk havanın etkisini artırdı.

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