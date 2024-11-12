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Giriş Tarihi: 12.11.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:25

SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Yapılan araştırmalara göre, Trakya, Bolu, Göller Yöresi, Hatay, Erzurum, Ağrı çevreleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sağanak yağış bekleniyor. İstanbul için; beş günlük tahmin haritasına göre salı günü havanın kapalı olması ve diğer günlerin de yağışlı geçmesi bekleniyor.

SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yağışlar Trakya, Doğu Anadolu, İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman, Siirt, Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güneyi ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde görülecek. Yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç bölgelerde pus ve sis olacak.

Sağanak yağış yarın ara verecek ancak sonra hafta boyu yeniden etkisini gösterecek. Marmara'da beş günlük tahmin haritasına göre salı günü havanın kapalı olması ve diğer günlerin de yağışlı geçmesi bekleniyor.

SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

MGM, hava tahmin raporunu yayımladı. Bölge bölge havanın nasıl olacağı açıklandı.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile İstanbul, Sakarya, Çanakkale'nin doğusunun aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.


EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyon çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu, Hatay'ın güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi ile Kayseri'nin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

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