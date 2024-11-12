Giriş Tarihi: 12.11.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024
11:25
SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Yapılan araştırmalara göre, Trakya, Bolu, Göller Yöresi, Hatay, Erzurum, Ağrı çevreleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sağanak yağış bekleniyor. İstanbul için; beş günlük tahmin haritasına göre salı günü havanın kapalı olması ve diğer günlerin de yağışlı geçmesi bekleniyor.