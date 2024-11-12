SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yağışlar Trakya, Doğu Anadolu, İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman, Siirt, Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güneyi ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde görülecek. Yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç bölgelerde pus ve sis olacak.

Sağanak yağış yarın ara verecek ancak sonra hafta boyu yeniden etkisini gösterecek. Marmara'da beş günlük tahmin haritasına göre salı günü havanın kapalı olması ve diğer günlerin de yağışlı geçmesi bekleniyor.