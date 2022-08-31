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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji ve AFAD ayrı ayrı uyardı! 3 bölge için kuvvetli yağış alarmı
Giriş Tarihi: 31.08.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 09:08

SON DAKİKA: Meteoroloji ve AFAD ayrı ayrı uyardı! 3 bölge için kuvvetli yağış alarmı

Son dakika Meteoroloji hava durumu raporu Türkiye'nin özellikle batı bölgeleri için bugün itibarıyla ciddi uyarılar barındırıyor. Son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, kuzey Ege ile batı Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yapılan açıklamada sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Hava sıcaklıkları da Marmara ve kuzey Ege'de 2 ila 4 derece düşecek. Öte yandan AFAD da Valiliklere uyarı gönderdi. İstanbul Valiliği ise vatandaşlara kritik bir açıklamada bulundu. İstanbul, İzmir, Manisa, Sinop...İşte son dakika hava raporu!

SON DAKİKA: Meteoroloji ve AFAD ayrı ayrı uyardı! 3 bölge için kuvvetli yağış alarmı

SON DAKİKA: 3 BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ UYARI!

Türkiye'nin batısı için kritik uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji ve AFAD ayrı ayrı uyardı! 3 bölge için kuvvetli yağış alarmı

Yağışların; Marmara'nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Meteoroloji ve AFAD ayrı ayrı uyardı! 3 bölge için kuvvetli yağış alarmı

Hava sıcaklığının Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji ve AFAD ayrı ayrı uyardı! 3 bölge için kuvvetli yağış alarmı

Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette,

SON DAKİKA: Meteoroloji ve AFAD ayrı ayrı uyardı! 3 bölge için kuvvetli yağış alarmı

Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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