SON DAKİKA: Meteoroloji ve AFAD ayrı ayrı uyardı! 3 bölge için kuvvetli yağış alarmı

SON DAKİKA: 3 BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ UYARI!

Türkiye'nin batısı için kritik uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.