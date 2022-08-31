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SON DAKİKA: Meteoroloji ve AFAD ayrı ayrı uyardı! 3 bölge için kuvvetli yağış alarmı
Giriş Tarihi: 31.08.2022 08:46
Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
09:08
Son dakika Meteoroloji hava durumu raporu Türkiye'nin özellikle batı bölgeleri için bugün itibarıyla ciddi uyarılar barındırıyor. Son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, kuzey Ege ile batı Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yapılan açıklamada sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Hava sıcaklıkları da Marmara ve kuzey Ege'de 2 ila 4 derece düşecek. Öte yandan AFAD da Valiliklere uyarı gönderdi. İstanbul Valiliği ise vatandaşlara kritik bir açıklamada bulundu. İstanbul, İzmir, Manisa, Sinop...İşte son dakika hava raporu!