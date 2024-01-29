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Son dakika: Meteoroloji ve AKOM alarm verdi: İstanbul için yeni kar uyarısı! Ne zamana kadar sürecek?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
17:53
Son dakika: Meteoroloji ve AKOM alarm verdi: İstanbul için yeni kar uyarısı! Ne zamana kadar sürecek?
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçeler beyaza bürünürken, bazı ilçelerde de karla karışık yağmur etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji'nin paylaştığı haritalı hava durumu raporunda; "İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek?" sorusu yanıt buldu. İşte son dakika haberinin detayları...