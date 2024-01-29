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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji ve AKOM alarm verdi: İstanbul için yeni kar uyarısı! Ne zamana kadar sürecek?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 17:53 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 17:53

Son dakika: Meteoroloji ve AKOM alarm verdi: İstanbul için yeni kar uyarısı! Ne zamana kadar sürecek?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçeler beyaza bürünürken, bazı ilçelerde de karla karışık yağmur etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji'nin paylaştığı haritalı hava durumu raporunda; "İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek?" sorusu yanıt buldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji ve AKOM alarm verdi: İstanbul için yeni kar uyarısı! Ne zamana kadar sürecek?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bazı ilçelerde karla karışık yağmur görülürken, bazı ilçeler de yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Bu kapsamda akıllara "İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek?" sorusu geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı haritalı hava durumu raporunda bu soru yanıt buldu. Öte yandan AKOM'dan da yeni bir uyarı geldi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji ve AKOM alarm verdi: İstanbul için yeni kar uyarısı! Ne zamana kadar sürecek?

Ocak ayının başından itibaren sağanak yağış şeklinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, kar yağışına dönüştü.

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Son dakika: Meteoroloji ve AKOM alarm verdi: İstanbul için yeni kar uyarısı! Ne zamana kadar sürecek?

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Yakası'nda bazı ilçeler beyaza büründü.

Son dakika: Meteoroloji ve AKOM alarm verdi: İstanbul için yeni kar uyarısı! Ne zamana kadar sürecek?

ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Pendik, Kartal, Tuzla, Sultanbeyli ve Ataşehir'de aralıklarla sulu kar yağarken Ümraniye'nin yüksek kesimleri ile Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkisini gösterdi.

Son dakika: Meteoroloji ve AKOM alarm verdi: İstanbul için yeni kar uyarısı! Ne zamana kadar sürecek?

Kar yağışının görüldüğü bölgelerde görüş mesafesinin de düşmesiyle sürücüler trafikte daha dikkatli araç kullandı.

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