Son dakika: Meteoroloji ve AKOM alarm verdi: İstanbul için yeni kar uyarısı! Ne zamana kadar sürecek?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bazı ilçelerde karla karışık yağmur görülürken, bazı ilçeler de yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Bu kapsamda akıllara "İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek?" sorusu geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı haritalı hava durumu raporunda bu soru yanıt buldu. Öte yandan AKOM'dan da yeni bir uyarı geldi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...