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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji yağmur ve kar uyarısı yaptı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak!
Giriş Tarihi: 19.10.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 08:55

SON DAKİKA: Meteoroloji yağmur ve kar uyarısı yaptı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak!

Son dakika: Meteoroloji'de hava durumu raporu yayınladı. Buna göre İstanbul dahil birçok ilde yağmur beklendiği açıkladı. Bazı illere ise kar uyarısı yapıldı. İşte son dakika açıklamasının detayları

SON DAKİKA: Meteoroloji yağmur ve kar uyarısı yaptı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak!

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzeybatısı, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Çankırı, Siirt, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji yağmur ve kar uyarısı yaptı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak!

Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Meteoroloji yağmur ve kar uyarısı yaptı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak!

Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ağrı çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji yağmur ve kar uyarısı yaptı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak!

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji yağmur ve kar uyarısı yaptı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak!

Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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