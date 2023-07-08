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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu alarm! Aralarında İstanbul da var: Peş peşe uyarılar geldi
Giriş Tarihi: 08.07.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 09:44

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu alarm! Aralarında İstanbul da var: Peş peşe uyarılar geldi

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece azalacağı tahmin edilirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Uyarı yapılan illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan AFAD ve AKOM'dan da İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. Peki hangi bölgelerde sağanak bekleniyor? Hangi iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA: Meteoroloji’den 12 il için sarı ve turuncu kodlu alarm! Aralarında İstanbul da var: Peş peşe uyarılar geldi

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERLERİ: Temmuz ayının başından bu yana etkisini gösteren kavurucu sıcaklıklar, bugünden itibaren yerini sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Meteoroloji’den 12 il için sarı ve turuncu kodlu alarm! Aralarında İstanbul da var: Peş peşe uyarılar geldi

SON DAKİKA: HANGİ BÖLGELERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA: Meteoroloji’den 12 il için sarı ve turuncu kodlu alarm! Aralarında İstanbul da var: Peş peşe uyarılar geldi

Yağışların: Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den 12 il için sarı ve turuncu kodlu alarm! Aralarında İstanbul da var: Peş peşe uyarılar geldi

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den 12 il için sarı ve turuncu kodlu alarm! Aralarında İstanbul da var: Peş peşe uyarılar geldi

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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