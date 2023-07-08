Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu alarm! Aralarında İstanbul da var: Peş peşe uyarılar geldi

Giriş Tarihi: 08.07.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 09:44

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu alarm! Aralarında İstanbul da var: Peş peşe uyarılar geldi

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece azalacağı tahmin edilirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Uyarı yapılan illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan AFAD ve AKOM'dan da İstanbul için peş peşe uyarılar geldi. Peki hangi bölgelerde sağanak bekleniyor? Hangi iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...