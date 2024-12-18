Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji'den o iller için kar yağışı uyarısı! Lapa lapa yağacak: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 18.12.2024 22:05 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 22:05

SON DAKİKA: Meteoroloji'den o iller için kar yağışı uyarısı! Lapa lapa yağacak: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; yarın yurdun birçok kesiminde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Özellikle pazar gününe dikkat çekilen raporda, yurdun doğu kesiminde kar ve karla karışık yağmur, batı kesiminde ise şiddetli sağanak bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA: Meteoroloji’den o iller için kar yağışı uyarısı! Lapa lapa yağacak: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; yarın birçok ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. MGM'nin internet sitesinde yayınlanan haritalı hava durumu raporunda ise pazar gününe dikakt çekilerek yağış uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA: Meteoroloji’den o iller için kar yağışı uyarısı! Lapa lapa yağacak: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; yağışların bu akşam Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak,

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Meteoroloji’den o iller için kar yağışı uyarısı! Lapa lapa yağacak: Kuvvetli geliyor

Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor

SON DAKİKA: Meteoroloji’den o iller için kar yağışı uyarısı! Lapa lapa yağacak: Kuvvetli geliyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den o iller için kar yağışı uyarısı! Lapa lapa yağacak: Kuvvetli geliyor

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SON DAKİKA