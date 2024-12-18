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SON DAKİKA: Meteoroloji'den o iller için kar yağışı uyarısı! Lapa lapa yağacak: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 18.12.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024
22:05
SON DAKİKA: Meteoroloji'den o iller için kar yağışı uyarısı! Lapa lapa yağacak: Kuvvetli geliyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; yarın yurdun birçok kesiminde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Özellikle pazar gününe dikkat çekilen raporda, yurdun doğu kesiminde kar ve karla karışık yağmur, batı kesiminde ise şiddetli sağanak bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...