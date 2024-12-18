SON DAKİKA: Meteoroloji’den o iller için kar yağışı uyarısı! Lapa lapa yağacak: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; yarın birçok ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. MGM'nin internet sitesinde yayınlanan haritalı hava durumu raporunda ise pazar gününe dikakt çekilerek yağış uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...