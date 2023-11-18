Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! AFAD: İstanbul, İzmir dahil 72 kentte alarm

Giriş Tarihi: 18.11.2023 19:37 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 20:25

Son dakika: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! AFAD: İstanbul, İzmir dahil 72 kentte alarm

Son dakika Meteoroloji uyarısı! Hava durumu raporuna göre yurdun büyük bölümü yağışlara teslim. 72 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak yağışın pazar akşamına kadar devam edeceği belirtilirken İç Anadolu için kar yağışının beklendiği belirtildi. Hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesi beklenen İstanbul için ise adeta alarm verildi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. İstanbul Valisi Davut Gül "İstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olması beklenmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" açıklamasında bulundu. Son olarak AFAD'dan 72 il için kritik bir uyarı geldi. Son dakika hava durumu detayları...