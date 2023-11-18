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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! AFAD: İstanbul, İzmir dahil 72 kentte alarm
Giriş Tarihi: 18.11.2023 19:37 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 20:25

Son dakika: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! AFAD: İstanbul, İzmir dahil 72 kentte alarm

Son dakika Meteoroloji uyarısı! Hava durumu raporuna göre yurdun büyük bölümü yağışlara teslim. 72 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak yağışın pazar akşamına kadar devam edeceği belirtilirken İç Anadolu için kar yağışının beklendiği belirtildi. Hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesi beklenen İstanbul için ise adeta alarm verildi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. İstanbul Valisi Davut Gülstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olması beklenmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" açıklamasında bulundu. Son olarak AFAD'dan 72 il için kritik bir uyarı geldi. Son dakika hava durumu detayları...

Son dakika: Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarı! AFAD: İstanbul, İzmir dahil 72 kentte alarm

METEOROLOJİ, AFAD, İSTANBUL VALİLİĞİ AYRI AYRI UYARDI!

SON DAKİKA: Beklenen yağışlar başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı üstüne uyarıda bulunuyor. Son hava durumu raporu sel ve heyelan riskine işaret ediyor.

Son dakika: Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarı! AFAD: İstanbul, İzmir dahil 72 kentte alarm

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: YARIN DA ETKİLİ OLACAK

İstanbul Valisi Davut Gül de konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak vatandaşları uyardı. Davut Gül "İstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olması beklenmektedir. Rüzgar,etkisini arttırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

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Son dakika: Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarı! AFAD: İstanbul, İzmir dahil 72 kentte alarm

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarı! AFAD: İstanbul, İzmir dahil 72 kentte alarm

AFAD: 72 İL İÇİN SARI VE TURUNCU ALARM!

AFAD'dan da bir son dakika açıklaması geldi. AFAD açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır.

Son dakika: Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarı! AFAD: İstanbul, İzmir dahil 72 kentte alarm

Turuncu kod: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak.

SON DAKİKA