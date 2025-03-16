Son dakika! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir dikkat: Kar ve sağanak geri geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17-23 Mart tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; yeni haftada sıcaklıkların azalması ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde yağış bekleniyor? İşte son dakika haberinin detayları...