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Son dakika! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir dikkat: Kar ve sağanak geri geliyor
Giriş Tarihi: 16.03.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
18:21
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yeni haftada sıcaklıkların hissedilir derecede azalması ve birçok ilde kar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar veya sağanak etkili olacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...