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Haberler Yaşam Son dakika! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir dikkat: Kar ve sağanak geri geliyor
Giriş Tarihi: 16.03.2025 18:21 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 18:21

Son dakika! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir dikkat: Kar ve sağanak geri geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yeni haftada sıcaklıkların hissedilir derecede azalması ve birçok ilde kar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar veya sağanak etkili olacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir dikkat: Kar ve sağanak geri geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17-23 Mart tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; yeni haftada sıcaklıkların azalması ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde yağış bekleniyor? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir dikkat: Kar ve sağanak geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

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Son dakika! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir dikkat: Kar ve sağanak geri geliyor

Rapora göre; son günlerde etkili olan sıcak hava dalgası yerini yağışlara bırakacak.

Son dakika! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir dikkat: Kar ve sağanak geri geliyor

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların 10-15 derece birden azalması beklenirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Son dakika! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir dikkat: Kar ve sağanak geri geliyor

Yarın; İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde şiddetli yağışların etkili olması bekleniyor.