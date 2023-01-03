Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sisli hava kaç gün sürecek? İşte il il hava durumu
Giriş Tarihi: 03.01.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 08:17

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sisli hava kaç gün sürecek? İşte il il hava durumu

Son dakika haberleri: İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. Sürücüler ise bu durumun ne kadar süreceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma olacak. Peki sisli hava kaç gün sürecek? İşte il il hava durumu raporu...

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Sisli hava kaç gün sürecek? İşte il il hava durumu

Son dakika haberleri: İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Sisli hava kaç gün sürecek? İşte il il hava durumu

Özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Sisli hava kaç gün sürecek? İşte il il hava durumu

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ver Çubuklu-Sarıyer (Arabalı) seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Sisli hava kaç gün sürecek? İşte il il hava durumu

Öte yandan sürücüler ise bu durumun ne kadar süreceğini merak ediyor.

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Sisli hava kaç gün sürecek? İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

SON DAKİKA