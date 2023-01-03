Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sisli hava kaç gün sürecek? İşte il il hava durumu

Giriş Tarihi: 03.01.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 08:17

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sisli hava kaç gün sürecek? İşte il il hava durumu

Son dakika haberleri: İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. Sürücüler ise bu durumun ne kadar süreceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma olacak. Peki sisli hava kaç gün sürecek? İşte il il hava durumu raporu...