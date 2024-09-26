Giriş Tarihi: 26.09.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
14:48
SON DAKİKA | Mezarın açılması kararı alındı! İşte Cem Garipoğlu’nun mezarında yapılacak işlemler
Son dakika haberi... Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada savcılık kararını verdi. Hem Karabulut hem de Garipoğlu ailesi tarafından "Mezar açılsın kamuoyu vicdanı rahat etsin" talebi yanıt buldu. Garipoğlu'nun yaşayıp yaşamadığıyla ilgili düğümü çözecek olan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. İşte Cem Garipoğlu'nun mezarında yapılacak işlemler...