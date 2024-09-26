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Giriş Tarihi: 26.09.2024 14:18 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:48

SON DAKİKA | Mezarın açılması kararı alındı! İşte Cem Garipoğlu’nun mezarında yapılacak işlemler

Son dakika haberi... Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada savcılık kararını verdi. Hem Karabulut hem de Garipoğlu ailesi tarafından "Mezar açılsın kamuoyu vicdanı rahat etsin" talebi yanıt buldu. Garipoğlu'nun yaşayıp yaşamadığıyla ilgili düğümü çözecek olan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. İşte Cem Garipoğlu'nun mezarında yapılacak işlemler...

Mustafa Sait ÖZKAN
SON DAKİKA | Mezarın açılması kararı alındı! İşte Cem Garipoğlu’nun mezarında yapılacak işlemler

SABAH, Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişmeye ulaştı. İstanbul Bahçeşehir'de, 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut (17) cinayeti Türkiye gündemini sarsmıştı.

SON DAKİKA | Mezarın açılması kararı alındı! İşte Cem Garipoğlu’nun mezarında yapılacak işlemler

Cinayetten 5 yıl sonra 2014 yılında katil zanlısı Cem Garipoğlu, yattığı Silivri Cezaevi'nde intihar etti. Ancak intihar eden kişinin Cem Garipoğlu olmadığına dair iddialar, kamuoyunda yıllardır bitmedi. Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak (fethi kabir) tartışmaların son bulmasını istedi.

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SON DAKİKA | Mezarın açılması kararı alındı! İşte Cem Garipoğlu’nun mezarında yapılacak işlemler

Ancak talep hem savcılık hem de Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi. Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu da geçtiğimiz aylarda mezarın açılmasını ve tartışmaların son bulması yönünde savcılıktan talepte bulundu.

SON DAKİKA | Mezarın açılması kararı alındı! İşte Cem Garipoğlu’nun mezarında yapılacak işlemler

Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istedi ve dosyaya bilirkişi atadı.

SON DAKİKA | Mezarın açılması kararı alındı! İşte Cem Garipoğlu’nun mezarında yapılacak işlemler

OTOPSİ VE CEZAEVİ GÖRÜNTÜLERİNE SABAH ULAŞMIŞTI
Bilirkişi, 12 Kasım 2014 tarihinde yapılan otopsi işlemine ait video kayıtları ve fotoğraflarını inceledi. Bilirkişi, inceleme sonucunda fotoğraf ve videoların dökümünü yaparak, raporunu hazırlayıp soruşturma dosyasına sundu. Bilirkişi raporunun bir örneği Karabulut ailesine de sunuldu. SABAH, Garipoğlu'nun hem otopsi görüntülerine hem de cezaevindeki son anlarına ulaşmıştı.

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