SON DAKİKA | Mezarın açılması kararı alındı! İşte Cem Garipoğlu’nun mezarında yapılacak işlemler

OTOPSİ VE CEZAEVİ GÖRÜNTÜLERİNE SABAH ULAŞMIŞTI

Bilirkişi, 12 Kasım 2014 tarihinde yapılan otopsi işlemine ait video kayıtları ve fotoğraflarını inceledi. Bilirkişi, inceleme sonucunda fotoğraf ve videoların dökümünü yaparak, raporunu hazırlayıp soruşturma dosyasına sundu. Bilirkişi raporunun bir örneği Karabulut ailesine de sunuldu. SABAH, Garipoğlu'nun hem otopsi görüntülerine hem de cezaevindeki son anlarına ulaşmıştı.