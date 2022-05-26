Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. MGK Toplantısı'nda Suriye'deki son dakika gelişmeleri ele alınırken, yapılacak değerlendirmeler ile Suriye'ye operasyon ile ilgili karar verilecek. MGK Toplantısı sonrası alınan kararlar bildiri şeklinde yayınlanacak. Dünya medyası da Suriye'ye operasyon yapılma ihtimali nedeniyle MGK Toplantısı'nı yakından takip ediyor. İşte MGK Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...