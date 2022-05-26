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SON DAKİKA: MGK Toplantısı gündeminde Suriye operasyonu var! Dünyanın gözü MGK Toplantısı kararında! Harekat için her şey hazır...
Giriş Tarihi: 26.05.2022 16:46
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
16:46
SON DAKİKA: MGK Toplantısı gündeminde Suriye operasyonu var! Dünyanın gözü MGK Toplantısı kararında! Harekat için her şey hazır...
SON DAKİKA HABERİ: MGK Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Kritik Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar sonrası MGK toplantısından Suriye'ye operasyon kararının çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Olası bir operasyon kararına ise Türk Silahlı Kuvvetleri hazır. Sahada istihbarat çalışmaları tamamlandı. Harekat kararının verilmesi durumunda havadan ve karadan taaruz başlayacak. İşte MGK Toplantısı ile ilgili son dakika detayları ve Suriye'ye operasyon ile ilgili sıcak gelişmeler...