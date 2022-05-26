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Haberler Yaşam SON DAKİKA: MGK Toplantısı gündeminde Suriye operasyonu var! Dünyanın gözü MGK Toplantısı kararında! Harekat için her şey hazır...
Giriş Tarihi: 26.05.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 16:46

SON DAKİKA: MGK Toplantısı gündeminde Suriye operasyonu var! Dünyanın gözü MGK Toplantısı kararında! Harekat için her şey hazır...

SON DAKİKA HABERİ: MGK Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Kritik Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar sonrası MGK toplantısından Suriye'ye operasyon kararının çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Olası bir operasyon kararına ise Türk Silahlı Kuvvetleri hazır. Sahada istihbarat çalışmaları tamamlandı. Harekat kararının verilmesi durumunda havadan ve karadan taaruz başlayacak. İşte MGK Toplantısı ile ilgili son dakika detayları ve Suriye'ye operasyon ile ilgili sıcak gelişmeler...

SON DAKİKA: MGK Toplantısı gündeminde Suriye operasyonu var! Dünyanın gözü MGK Toplantısı kararında! Harekat için her şey hazır...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. MGK Toplantısı'nda Suriye'deki son dakika gelişmeleri ele alınırken, yapılacak değerlendirmeler ile Suriye'ye operasyon ile ilgili karar verilecek. MGK Toplantısı sonrası alınan kararlar bildiri şeklinde yayınlanacak. Dünya medyası da Suriye'ye operasyon yapılma ihtimali nedeniyle MGK Toplantısı'nı yakından takip ediyor. İşte MGK Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

SON DAKİKA: MGK Toplantısı gündeminde Suriye operasyonu var! Dünyanın gözü MGK Toplantısı kararında! Harekat için her şey hazır...

SON DAKİKA: MGK TOPLANTISI SURİYE'YE OPERASYON GÜNDEMİ İLE TOPLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Suriye'ye operasyon sinyali vermesi ile gözler Milli Güvenlik Kurulu'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'ın liderliğinde MGK toplandı. MGK Toplantısı'nda heyet, Suriye'deki gelişmeleri yakından inceliyor. Hazırlıklarda gelinen son nokta ele alınırken, Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan operasyonun detayları konuşuluyor.

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SON DAKİKA: MGK Toplantısı gündeminde Suriye operasyonu var! Dünyanın gözü MGK Toplantısı kararında! Harekat için her şey hazır...

SURİYE'YE OPERASYON OLACAK MI?

Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapılacak. Açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve heyetin aldığı kararlar yayınlanacak. Kararlarda Suriye'ye operasyon ile ilgili mesajın yanı sıra Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri, Yunanistan'ın provokasyonları, Ukrayna-Rusya savaşı, Pençe Kilit Harekatı'nda gelinen nokta başta olmak üzere detayların yer alması bekleniyor. Suriye'ye operasyon yapılıp yapılmayacağı bildiri ile belli olacak.

SON DAKİKA: MGK Toplantısı gündeminde Suriye operasyonu var! Dünyanın gözü MGK Toplantısı kararında! Harekat için her şey hazır...

SURİYE SINIRINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki terör unsurlarına yönelik operasyon için hazırlıklarına hız verdi. MGK toplantısından çıkacak karar beklenirken, hareketlilik sürüyor.

SON DAKİKA: MGK Toplantısı gündeminde Suriye operasyonu var! Dünyanın gözü MGK Toplantısı kararında! Harekat için her şey hazır...

BAŞKAN ERDOĞAN SURİYE'YE OPERASYON SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası ulusa sesleniş konuşması yapmıştı. Erdoğan, konuşmasında Suriye'ye yeni bir operasyon için sinyali vermişti. Operasyonlar için sık sık, 'Bir gece ansızın' ifadesini kullanan Erdoğan, Kabine sonrası konuşmasında şunları söylemişti:

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