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SON DAKİKA | Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor: Yargıtay'dan yıllık izin kararı! Ücrete dönüşen alacaklar...
Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 10:01
SON DAKİKA | Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor: Yargıtay'dan yıllık izin kararı! Ücrete dönüşen alacaklar...
Son dakika haberi: Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yıllık izin kararı geldi. Yargıtay, herhangi bir sebeple işten ayrılırken kullanılmadığı için ücrete dönüşen yıllık izin alacağının işten çıkış tarihinden itibaren 5 yıl olduğuna hükmetti. İşte detaylar!