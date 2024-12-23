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SON DAKİKA: Muğla helikopter kazasında hayatını kaybedenlere veda: Bu kareler yürek yaktı!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
13:35
SON DAKİKA: Muğla helikopter kazasında hayatını kaybedenlere veda: Bu kareler yürek yaktı!
Türkiye'yi yasa boğan olay Muğla'da yaşandı. Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, sis nedeniyle hastane binasına çarptı. Elim kazada iki pilot, bir doktor ve bir yardımcı sağlık personeli kurtarılamadı. Helikopter kazasında yaşamını yitiren pilot ve sağlık çalışanları için tören bugün cenaze töreni yapıldı. Acılı ailelerin feryatları yürekleri yaktı…