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Giriş Tarihi: 23.12.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:35

SON DAKİKA: Muğla helikopter kazasında hayatını kaybedenlere veda: Bu kareler yürek yaktı!

Türkiye'yi yasa boğan olay Muğla'da yaşandı. Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, sis nedeniyle hastane binasına çarptı. Elim kazada iki pilot, bir doktor ve bir yardımcı sağlık personeli kurtarılamadı. Helikopter kazasında yaşamını yitiren pilot ve sağlık çalışanları için tören bugün cenaze töreni yapıldı. Acılı ailelerin feryatları yürekleri yaktı…

Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK
SON DAKİKA: Muğla helikopter kazasında hayatını kaybedenlere veda: Bu kareler yürek yaktı!

Antalya'dan, önceki gün görevli olarak Muğla'ya gelen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, dün sabah 10.06'da yeniden Antalya'ya dönmek için havalandı.

SON DAKİKA: Muğla helikopter kazasında hayatını kaybedenlere veda: Bu kareler yürek yaktı!

Ancak sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, helikopterin kuyruğu hastanenin üst katlarına çaptı. Kaza kırıma uğrayan ve hastane bahçesine düşen helikopterin sorumlu pilotu Tamer Gönül (55), pilot Bayram Çiçek (53), doktor Cengiz Çoşkun (54) ile yardımcı sağlık personeli Selçuk Saykal (34) hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA: Muğla helikopter kazasında hayatını kaybedenlere veda: Bu kareler yürek yaktı!

Kaza anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, sise rağmen pistten havalanan helikopterin, geri geri giderek kuyruk kısmından hastaneye çarptığı görülüyor.

SON DAKİKA: Muğla helikopter kazasında hayatını kaybedenlere veda: Bu kareler yürek yaktı!

Kaza anı ayrıca bir taksi ve bir otomobilin güvenlik kameralarına da yansıdı. Helikopterin çarptığı, toplantı salonunun bulunduğu en üst katta da camların kırıldığı ve hasar oluştuğu görüldü.

SON DAKİKA: Muğla helikopter kazasında hayatını kaybedenlere veda: Bu kareler yürek yaktı!

Kaza sırasında toplantı salonunda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

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