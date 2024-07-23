Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Muğla'da korkunç vahşet: 71 yaşındaki eşini ayaklarından ve boynundan bağladı, darbetti!
Giriş Tarihi: 23.07.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 13:06

SON DAKİKA | Muğla'da korkunç vahşet: 71 yaşındaki eşini ayaklarından ve boynundan bağladı, darbetti!

Son dakika haberi: Muğla'da korkunç bir vahşet yaşandı. 50 yaşındaki Soner Başkan 71 yaşındaki eşi Melek Başkan'ı önce ayaklarından ve boynundan bağladı, sonra darbetti. Talihsiz kadının KADES uygulaması üzerinden yardım istemesi üzerine ekipler harekete geçirek Melek Başkan'ı kurtardı. Soner Başkan'ın savcılıktaki ifadesi ise adeta kan dondurdu.

DHA
SON DAKİKA | Muğla’da korkunç vahşet: 71 yaşındaki eşini ayaklarından ve boynundan bağladı, darbetti!

Son dakika haberi... Köyceğiz Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden 19 Temmuz'da gelen ihbarla harekete geçti.

SON DAKİKA | Muğla’da korkunç vahşet: 71 yaşındaki eşini ayaklarından ve boynundan bağladı, darbetti!

Adrese giden ekipler, Melek Başkan'ı evin salonunda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darbedilmiş olarak buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Muğla’da korkunç vahşet: 71 yaşındaki eşini ayaklarından ve boynundan bağladı, darbetti!

Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Başkan, eşinden şikayetçi oldu.

SON DAKİKA | Muğla’da korkunç vahşet: 71 yaşındaki eşini ayaklarından ve boynundan bağladı, darbetti!

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Soner Başkan gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başkan, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

SON DAKİKA | Muğla’da korkunç vahşet: 71 yaşındaki eşini ayaklarından ve boynundan bağladı, darbetti!

Soner Başkan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Başkan, ifadesinde evdeyken eşi Melek Başkan'ın ilaçlarını sakladığını gördüğünü belirterek, "İlaçlarımı vermesini istedim. 'Çingene' diyerek hakaret etti ve ilaçlarımı vermemekte direndi. Bunun üzerine sinirlendim. Melek'in yüzüne 3 defa tokat attım. Evin alt katında bulunan salon bölümündeki kanepenin üzerine oturtup içinde bulunan ip ve kabloları birleştirerek boynundan ve ayaklarından bağladım."

SON DAKİKA