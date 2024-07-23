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SON DAKİKA | Muğla'da korkunç vahşet: 71 yaşındaki eşini ayaklarından ve boynundan bağladı, darbetti!
Giriş Tarihi: 23.07.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
13:06
SON DAKİKA | Muğla'da korkunç vahşet: 71 yaşındaki eşini ayaklarından ve boynundan bağladı, darbetti!
Son dakika haberi: Muğla'da korkunç bir vahşet yaşandı. 50 yaşındaki Soner Başkan 71 yaşındaki eşi Melek Başkan'ı önce ayaklarından ve boynundan bağladı, sonra darbetti. Talihsiz kadının KADES uygulaması üzerinden yardım istemesi üzerine ekipler harekete geçirek Melek Başkan'ı kurtardı. Soner Başkan'ın savcılıktaki ifadesi ise adeta kan dondurdu.