Son Dakika: Muğla’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 18.21 km derinlikte gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sarsıntı bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi. Depremle ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor.