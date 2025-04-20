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Haberler Yaşam Son Dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 09:42

Son Dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 125 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlenirken, saat 09:22'de kaydedilen sarsıntının derinliği 18.21 kilometre olarak açıklandı. Sarsıntının Datça ve çevresindeki bazı bölgelerde hafif şekilde hissedildiği bildirildi. İşte, Muğla'daki depremle ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında...

Son Dakika: Muğla’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 18.21 km derinlikte gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sarsıntı bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi. Depremle ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor.

Son Dakika: Muğla’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: MUĞLA'DA DEPREM!
AFAD verilerine göre Muğla Datça merkez üssünde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 18 km altında kaydedildi.
İşte, detaylar...

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Son Dakika: Muğla’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MUĞLA'DA DEPREM

Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [125.47 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-04-20
Saat:09:22:23 TSİ
Enlem:35.69583 N
Boylam:26.79278 E
Derinlik:18.21 km

Son Dakika: Muğla’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Muğla’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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