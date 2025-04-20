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Son Dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
09:42
Son Dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 125 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlenirken, saat 09:22'de kaydedilen sarsıntının derinliği 18.21 kilometre olarak açıklandı. Sarsıntının Datça ve çevresindeki bazı bölgelerde hafif şekilde hissedildiği bildirildi. İşte, Muğla'daki depremle ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında...