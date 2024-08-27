Son dakika! Muğla’da Senem Kıvrık katletildi: Cani kocanın dehşete düşüren planı ortaya çıktı

Son dakika... Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve bir kırtasiyede kasiyer olarak çalışan Senem Kıvrık (40), kendisine şiddet uygulayan eşi Muhittin Kıvrık (43), hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Orhaniye Mahallesindeki Akasya Sokak'ta konuşmaya başlayan çift arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, araçtan inen Senem Kıvrık, kaçmak istedi.

