Giriş Tarihi: 27.08.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
19:08
Son dakika! Muğla'da Senem Kıvrık katletildi: Cani kocanın dehşete düşüren planı ortaya çıktı
Son dakika haberi: Muğla'da Muhittin Kıvrık (43), kendisi hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı aldıran eşi Senem Kıvrık'ı sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü. Muğlalı kadınların tabutunu taşıdığı Kıvrık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Senem'i öldüren cani koca Muhittin Kıvrık, tasarlayarak eşini öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin cinayetten önce cep telefonu interneti aracıyla çakı ve bıçak araştırması yaptığı öğrenildi. Ayrıca cinayetten sonra eşinin kusurlu olması için ne yapma şeklinde başlıklı arama yaptığı tespit edildi.