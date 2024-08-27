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Giriş Tarihi: 27.08.2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 19:08

Son dakika! Muğla'da Senem Kıvrık katletildi: Cani kocanın dehşete düşüren planı ortaya çıktı

Son dakika haberi: Muğla'da Muhittin Kıvrık (43), kendisi hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı aldıran eşi Senem Kıvrık'ı sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü. Muğlalı kadınların tabutunu taşıdığı Kıvrık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Senem'i öldüren cani koca Muhittin Kıvrık, tasarlayarak eşini öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin cinayetten önce cep telefonu interneti aracıyla çakı ve bıçak araştırması yaptığı öğrenildi. Ayrıca cinayetten sonra eşinin kusurlu olması için ne yapma şeklinde başlıklı arama yaptığı tespit edildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Son dakika! Muğla’da Senem Kıvrık katletildi: Cani kocanın dehşete düşüren planı ortaya çıktı

Son dakika... Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve bir kırtasiyede kasiyer olarak çalışan Senem Kıvrık (40), kendisine şiddet uygulayan eşi Muhittin Kıvrık (43), hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Orhaniye Mahallesindeki Akasya Sokak'ta konuşmaya başlayan çift arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, araçtan inen Senem Kıvrık, kaçmak istedi.

Son dakika! Muğla’da Senem Kıvrık katletildi: Cani kocanın dehşete düşüren planı ortaya çıktı

DEFALARCA BIÇAKLADI

Ancak araçtaki sopayı alıp peşinden koştuğu eşinin başına vurarak yaralayan Muhittin Kıvrık, ardından da karnından bıçakladı.

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Son dakika! Muğla’da Senem Kıvrık katletildi: Cani kocanın dehşete düşüren planı ortaya çıktı

Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Senem Kıvrık, hayatını kaybetti.

Son dakika! Muğla’da Senem Kıvrık katletildi: Cani kocanın dehşete düşüren planı ortaya çıktı

Belediyede ambulans şoförü olarak çalışırken 15 gün önce işten ayrıldığı öğrenilen Muhittin Kıvrık'ın ise ormanlık alana kaçtığı belirlendi. Jandarma ve polis ekipleri, saldırganı yakalamak için bölgeyi abluka altına aldı.

Son dakika! Muğla’da Senem Kıvrık katletildi: Cani kocanın dehşete düşüren planı ortaya çıktı

KOCA TUTUKLANDI

Kıvrık, ekiplerin çalışmaları sonucu gözaltına alındı. Cinayette kullandığı bıçak da ekipler tarafından ele geçirildi. Kıvrık'ın yarın öğleden sonra vereceği ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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