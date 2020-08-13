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Son dakika: Muğla'da vahşice öldürülen üniversiteli Pınar'ın arkadaşı Ceren T. SABAH'a konuştu!

Muğla'da eski erkek arkadaşı tarafından kan donduran bir yöntemle katledilen 'in cinayetine dair son dakika bilgilerine SABAH ulaştı. Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmeden önce görüştüğü iddia edilen arkadaşı Ceren T. Pınar'ın kaybolduğu gün yaptığı ilk ihbarı ve cinayetin ardından yaşanan süreçten nasıl olumsuz etkilendiğini SABAH'a anlattı. Fotoğrafının ve açık kimliğinin yayınlanmasını istemeyen Pınar'ın Arkadaşı Ceren T: "Pınar'ın ölümünü duyduğum anda dünya başıma yıkıldı ve üzüntüden uzun süre kendime gelemedim. Pınar kaybolduktan 2 gün sonra yani 18 Temmuz'da aklıma Cemal geldi ve kaybolmadan 10-15 gün öncesinde Pınar'ın anlattığına göre Pınar'la son kez görüşmek istemişti. Pınar kabul etmemişti.' dedi. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

Kenan GÜRBÜZ Kenan GÜRBÜZ
Giriş Tarihi: 13.08.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 09:23
Son dakika: Muğla'da vahşice öldürülen üniversiteli Pınar'ın arkadaşı Ceren T. SABAH'a konuştu!

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi 'in Ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in yeniden ifadesinin alınması için savcılıktan talepte bulunduğu Pınar'ın arkadaşı Ceren T. Sabah gazetesinde çıkan haberin ardından Sabah Muhabiri Kenan Gürbüz'e konuştu.

Son dakika: Muğla'da vahşice öldürülen üniversiteli Pınar'ın arkadaşı Ceren T. SABAH'a konuştu!

Fotoğrafının ve açık kimliğinin yayınlanmasını istemeyen ve savcılıktan kimliğinin ve bilgilerinin gizli tutulması yönünde karar aldıran Ceren T. Pınar'ın kaybolduğu gün yaptığı ilk ihbarı ve cinayetin ardından yaşanan süreçten nasıl olumsuz etkilendiğini şu sözlerle ifade etti: "'i 3 senedir tanıyorum. Kendisi çok samimi bir arkadaşımdı. Birlikte aynı üniversitede eğitim gördük. Hatta yarım dönem ev arkadaşlığı da yaptık. Sonra Pınar Akyaka'ya taşındı ama yine de irtibatı koparmadık."

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Son dakika: Muğla'da vahşice öldürülen üniversiteli Pınar'ın arkadaşı Ceren T. SABAH'a konuştu!

PINAR POZİTİF BİR İNSANDI…
Ceren T. Arkadaşı Pınar'ın deli dolu yerinde duramayan ve çok pozitif bir insan olduğunu anlatarak, "Pınar sürprizlerle doluydu. Uyumayı, miskinlik yapmayı sevmezdi. Ben mezun olunca çok üzüldü Muğla'dan gitmemi istemiyordu.

Son dakika: Muğla'da vahşice öldürülen üniversiteli Pınar'ın arkadaşı Ceren T. SABAH'a konuştu!

Mezun oldum ve bir senedir Adana'da ailemle yaşıyorum. Mezun olsam da sürekli telefonla görüşüyorduk.

Son dakika: Muğla'da vahşice öldürülen üniversiteli Pınar'ın arkadaşı Ceren T. SABAH'a konuştu!

Pınar sosyal medyayı çok aktif kullanan bir kızdı. Kaybolduğu gün sosyal medyada yaptığım paylaşımı 1 gün boyunca beğenmeyince içime bir kurt düştü. Pınar'ı aradım telefonu kapalıydı. Oradaki görüşebileceği tüm arkadaşlarına tek tek yazdım ve kimsenin ulaşamadığını öğrenince en son kız kardeşine ulaştım.

Son dakika: Muğla'da vahşice öldürülen üniversiteli Pınar'ın arkadaşı Ceren T. SABAH'a konuştu!

Onlar da ulaşamadıklarını ve Muğla'ya doğru yola çıktıklarını söylediler. Daha sonra tüm arkadaşları olarak Pınar'ı bulmak seferber olduk ve ulaşabileceğimiz herkese ulaşmaya çalıştık. Jandarmaya haber verdik. Pınar kaybolduktan sonra benimle irtibat kuran jandarma ekiplerine ses kaydı olarak ifade verdim."

Son dakika: Muğla'da vahşice öldürülen üniversiteli Pınar'ın arkadaşı Ceren T. SABAH'a konuştu!

CEMAL'LE TELEFONDA KONUŞTUK…
Ceren T. vahşi sonrasında Pınar'ı vahşice öldüren Cemal Metin Avcı ile yaptığı telefon görüşmesini ise şöyle anlattı:
"Pınar kaybolduktan 2 gün sonra yani 18 Temmuz'da aklıma Cemal geldi ve kaybolmadan 10-15 gün öncesinde Pınar'ın anlattığına göre Pınar'la son kez görüşmek istemişti. Pınar kabul etmemişti. Arkadaşlar vasıtasıyla Cemal'in numarasını buldum ve aradım. "Cemal merhaba ben Ceren, Pınar'ın arkadaşıyım' deyince çok şaşırdı. Telefonda sesi titriyordu. Efendim" dedi. Pınar'a 2 gündür ulaşamıyoruz bir bilgin var mı dedim. "Hayır nerden bileyim" dedi. Ben de tamam biz jandarmaya haber verdik zaten deyip kapattım.

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