HaberlerGaleriSon dakika: Muğla'da vahşice öldürülen üniversiteli Pınar'ın arkadaşı Ceren T. SABAH'a konuştu!
Son dakika: Muğla'da vahşice öldürülen üniversiteli Pınar'ın arkadaşı Ceren T. SABAH'a konuştu!
Muğla'da eski erkek arkadaşı tarafından kan donduran bir yöntemle katledilen Pınar Gültekin'in cinayetine dair son dakika bilgilerine SABAH ulaştı. Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmeden önce görüştüğü iddia edilen arkadaşı Ceren T. Pınar'ın kaybolduğu gün yaptığı ilk ihbarı ve cinayetin ardından yaşanan süreçten nasıl olumsuz etkilendiğini SABAH'a anlattı. Fotoğrafının ve açık kimliğinin yayınlanmasını istemeyen Pınar'ın Arkadaşı Ceren T: "Pınar'ın ölümünü duyduğum anda dünya başıma yıkıldı ve üzüntüden uzun süre kendime gelemedim. Pınar kaybolduktan 2 gün sonra yani 18 Temmuz'da aklıma Cemal geldi ve kaybolmadan 10-15 gün öncesinde Pınar'ın anlattığına göre Pınar'la son kez görüşmek istemişti. Pınar kabul etmemişti.' dedi. İşte son dakika haberin ayrıntıları...