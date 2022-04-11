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Haberler Yaşam Son dakika | Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası sonrası flaş açıklama: Mezarı açtıracağız
Giriş Tarihi: 11.04.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 07:24

Son dakika | Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası sonrası flaş açıklama: Mezarı açtıracağız

Son dakika haberleri: Cem Garipoğlu tarafından 3 Mart 2009'da vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un SABAH'a Garipoğlu'nun intiharıyla ilgili 8 yıldır içimde taşıdığı şüphesini anlatması gündeme bomba gibi düştü. Haberin ses getirmesinin ardından açıklamalarda bulunan aile avukatı Rezan Epözdemir de SABAH'a "Babanın talebi olursa mezarı açtıracağız" dedi.

GÜL KİREKLO
Son dakika | Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası sonrası flaş açıklama: Mezarı açtıracağız

Son dakika haberler: SABAH'ın babanın "O Celladın Mezarı Açılsın" sözleriyle manşetine taşıdığı haber sonrası ailenin avukatı Rezan Epözdemir SABAH'a konuştu. Avukat Epözdemir "Süreyya Karabulut'un ölenin Cem Garipoğlu olup olmadığına dair kafasında ciddi soru işaretlerinin olduğu, bu konuda vicdanen rahatsız olduğu ve bayramdan sonra mezarın açılmasını isteği ile ilgili kendisini aradım, bu yönde bir talepleri olduğunda derhal gerekli hukuki süreci başlatabileceğimizi ifade ettim. Kendisi de telefonda biraz duygulandı ve bayramdan sonra bu konuyla ilgili dönüş yapacağını ifade etti" dedi.

Son dakika | Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası sonrası flaş açıklama: Mezarı açtıracağız

SON DAKİKA | AVUKAT EPÖZDEMİR: ADALETİN TECELLİSİ İÇİN BAŞVURUMUZU YAPARIZ
Avukat Epözdemir "Şayet müvekkillerden bu yönde bir talep gelirse, avukat olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 87. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca, mezarın açılarak fethi kabir işleminin yapılması, doku ve DNA örnekleri üzerinden yeniden incelemelerin yapılması yönündeki talebimizi Başsavcılığa sunacağız. Bu konudaki hukuki girişimleri derhal yapacağız. Müvekkillerden bayram sonrasında bu yönde bir talep gelirse, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için tarafımızca derhal gerekli hukuki yollara başvurulacaktır" dedi.

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Son dakika | Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası sonrası flaş açıklama: Mezarı açtıracağız

Yaklaşık 13 yıl önce henüz hayatının baharındayken katledilen Münevver Karabulut'un ölümü, cinayetin işleniş şekli, kullanılan vasıtalar gözetildiğinde insanın insan olma vasfına aykırı şekilde canice işlenmiş bir cinayet olduğunu belirten Epözdemir şöyle dedi:

Son dakika | Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası sonrası flaş açıklama: Mezarı açtıracağız

"Olay yeri, Adlı tıp, kolluk ve mahkemede yaşanan ihmal ve soruşturmayı etkilemeye matuf girişimler nedeniyle, tarafımızca ikame edilen hukuki süreçler doğrultusunda, toplamda 11 dava açılmış ve bu süreçte bu cinayeti gizlemeye, delilleri yok etmeye ve yargıyı etkilemeye çalışan bütün adli tip, emniyet ve yargı mensupları ile diğer kişiler hak ettikleri cezaları almıştır. Bütün engelleme çabalarına ve tehditlere rağmen, mağdur aile vekili olarak başvurduğumuz tüm hukuki süreçler mahkûmiyet ile sonuçlanmış, emsal mahiyette kararlar verilmiştir."

Son dakika | Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası sonrası flaş açıklama: Mezarı açtıracağız

AVUKAT OLARAK TEHDİT EDİLDİM; RÜŞVET TEKLİFİ ALDIM

"Bu hunharca ve vahşice işlenmiş cinayet, Türkiyede kadına şiddet ve kadın cinayetleri açısından farkındalık oluşması ve fikri takip sürecinin işletilmesi noktasında bir ilk olmuş ve son derece önemli bir yer edinmiştir" diyen Epözdemir şunları söyledi:

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