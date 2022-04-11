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Son dakika | Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası sonrası flaş açıklama: Mezarı açtıracağız
Giriş Tarihi: 11.04.2022 07:24
Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
07:24
Son dakika | Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası sonrası flaş açıklama: Mezarı açtıracağız
Son dakika haberleri: Cem Garipoğlu tarafından 3 Mart 2009'da vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un SABAH'a Garipoğlu'nun intiharıyla ilgili 8 yıldır içimde taşıdığı şüphesini anlatması gündeme bomba gibi düştü. Haberin ses getirmesinin ardından açıklamalarda bulunan aile avukatı Rezan Epözdemir de SABAH'a "Babanın talebi olursa mezarı açtıracağız" dedi.