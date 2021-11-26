Mersin Gülnar'da kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Olayla ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a tecavüz ettiği anlaşıldı. Dedenin aynı zamanda aile içinden de birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Öte yandan yapılan DNA incelemelerinde Yağal'ın Müslüme'nin ablasının da babası olduğu belirlendi. Diğer taraftan yapılan ilk analizde dede ile DNA uyumu belirlenen Müslüme'nin ileri tetkikler için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.