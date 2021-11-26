MÜSLÜME YAĞAL EVİNDEN 7 KM UZAKTA ÖLÜ BULUNMUŞTU
Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar acı bir haberle son buldu.
Arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler arazideki her noktayı titizlikle inceledi. AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi.