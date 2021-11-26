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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Müslüme Yağal'ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme'nin ablasının da babası çıktı
Giriş Tarihi: 26.11.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 12:22

SON DAKİKA: Müslüme Yağal'ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme'nin ablasının da babası çıktı

SON DAKİKA HABERİ: Müslüme Yağal'ın ölümünde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Küçük kız Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra evinden 7 kilometre uzakta cansız bir şekilde bulunmuştu. Müslüme'nin ölümü sonrası aile fertleri gözaltına alınırken, dede Hasan Yağal tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı. SABAH Gazetesi bugün DNA sonucuna ulaştı ve büyük skandalı ortaya çıkardı. Dede Hasan Yağal'ın DNA'sı Müslüme Yağal ile uyuştu. Dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın Müslüme'nin babası olduğu tespit edildi. Adli Tıp kati sonuca ulaşmak için ileri incelemelerini sürdürüyor. Öte yandan SABAH bir bombaya daha imza atarak dedenin diğer aile üyelerine de cinsel istismarda bulunduğunu, Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası olduğunu ortaya çıkardı. İşte Müslüme Yağal'ın ölümü sonrası ortaya çıkan skandallar zinciri ve son dakika haberinin detayları...

Sema ALİM DALGIÇ
SON DAKİKA: Müslüme Yağal’ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme’nin ablasının da babası çıktı

Mersin Gülnar'da kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Olayla ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a tecavüz ettiği anlaşıldı. Dedenin aynı zamanda aile içinden de birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Öte yandan yapılan DNA incelemelerinde Yağal'ın Müslüme'nin ablasının da babası olduğu belirlendi. Diğer taraftan yapılan ilk analizde dede ile DNA uyumu belirlenen Müslüme'nin ileri tetkikler için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA: Müslüme Yağal’ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme’nin ablasının da babası çıktı

MÜSLÜME YAĞAL EVİNDEN 7 KM UZAKTA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar acı bir haberle son buldu.

Arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler arazideki her noktayı titizlikle inceledi. AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi.

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SON DAKİKA: Müslüme Yağal’ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme’nin ablasının da babası çıktı

MÜSLÜME'NİN CANSIZ BEDENİNE 10 GÜN SONRA ULAŞILDI

10. günde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü. Müslüme'nin cesedinin bulunduğu sırada alt tarafının çıplak olduğu ve vücudunda çürüme başladığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Müslüme Yağal’ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme’nin ablasının da babası çıktı

DEDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDI, AİLE ÜYELERİ SERBEST

Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakıldı. 70 yaşındaki dede Hasan Yağal tutuklamaya sevk edildi. Yağal daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

SON DAKİKA: Müslüme Yağal’ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme’nin ablasının da babası çıktı

MÜSLÜME YAĞAL'IN DNA SONUCUNA SABAH ULAŞTI: BABANIN DNA'SI UYUMSUZ, ANNENİN UYUMLU

Adli Tıp tarafından yapılan ilk DNA analiz çalışması sonucu ise ilginç bir gerçek ayyuka çıktı. Adli Tıp tarafından ilk yapılan analizlere göre, Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı.

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