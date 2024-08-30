SON DAKİKA: NARİN BULUNDU MU? Günlerdir her yerde aranıyor! Narin Güran’ın ağabeyi hakkında flaş karar

Yetkililer çemberin daraldığını ifade ederken, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ağabeyi E.G.'nin (18) kolundaki diş izlerinden şüphelenilince, diş izlerinin Narin'e ait olup olmadığı mercek altına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in en son diş muayenesinde çektirdiği diş ve çene röntgenine ulaştı. Söz konusu diş ve çene röntgenleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.