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Giriş Tarihi: 30.08.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 09:19

SON DAKİKA: NARİN BULUNDU MU? Günlerdir her yerde aranıyor! Narin Güran'ın ağabeyi hakkında flaş karar

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan Narin'den hala bir haber alınamadı. Talihsiz kızın ağabeyi E.G.'nin (18) kolundaki diş izleri Adli Tıp Kurumu'nca ncelendi. İzlerin minik Narin'in diş yapısıyla örtüşmediği saptandı. Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in ağabeyi E.G. (18) hakkında karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Hüseyin Akakça
Batuhan ALTINBAŞ
SON DAKİKA: NARİN BULUNDU MU? Günlerdir her yerde aranıyor! Narin Güran’ın ağabeyi hakkında flaş karar

Son dakika haberleri: Narin Güran (8), 21 Ağustos Çarşamba günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmuş, ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kayıp Narin'i arama çalışmaları başlatılmıştı. Havadan ve karadan geniş çaplı yürütülen arama çalışmalarında Narin bulunamadı.

SON DAKİKA: NARİN BULUNDU MU? Günlerdir her yerde aranıyor! Narin Güran’ın ağabeyi hakkında flaş karar

Yetkililer çemberin daraldığını ifade ederken, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ağabeyi E.G.'nin (18) kolundaki diş izlerinden şüphelenilince, diş izlerinin Narin'e ait olup olmadığı mercek altına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in en son diş muayenesinde çektirdiği diş ve çene röntgenine ulaştı. Söz konusu diş ve çene röntgenleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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SON DAKİKA: NARİN BULUNDU MU? Günlerdir her yerde aranıyor! Narin Güran’ın ağabeyi hakkında flaş karar

RÖNTGENİ KARŞILAŞTIRILDI

Kolunda diş izi bulunan küçük kızın gözaltındaki ağabeyi E.G., İstanbul'a Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nda tetkiklerden geçirildi. Narin'in diş ve çene röntgenleriyle, ağabeyi E.G.'nin kolundaki diş izleri karşılaştırıldı. Yapılan tetkiklerden ilk sonuçlar çıktı.

SON DAKİKA: NARİN BULUNDU MU? Günlerdir her yerde aranıyor! Narin Güran’ın ağabeyi hakkında flaş karar

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Narin'in DNA izi, ağabeyinde yapılan tetkiklerde bulunamadı. Ağabeyin kendi kolunda bulunan diş izinin, Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemedi. Narin'e ait çene ve diş röntgenlerindeki fiziksel yapı, ağabeyin kolundaki izlerle örtüşmedi.

SON DAKİKA: NARİN BULUNDU MU? Günlerdir her yerde aranıyor! Narin Güran’ın ağabeyi hakkında flaş karar

3 DEFA DUŞ ALMIŞ

İstanbul Adli Tıp Kurumu, yaptığı ilk tespitleri ön rapor haline getirerek soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Herhangi bir tespitin elde edilememesinde, ağabeyin kamuoyuna da yansıyan 3 defa duş almasının da etkisinin olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

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