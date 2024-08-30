Giriş Tarihi: 30.08.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
09:19
SON DAKİKA: NARİN BULUNDU MU? Günlerdir her yerde aranıyor! Narin Güran'ın ağabeyi hakkında flaş karar
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan Narin'den hala bir haber alınamadı. Talihsiz kızın ağabeyi E.G.'nin (18) kolundaki diş izleri Adli Tıp Kurumu'nca ncelendi. İzlerin minik Narin'in diş yapısıyla örtüşmediği saptandı. Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in ağabeyi E.G. (18) hakkında karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları...