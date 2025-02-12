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SON DAKİKA... Narin cinayeti davasında kritik süre bitti: Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
12:46
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin'i Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar tutuklandı. 28 Aralık'taki karar duruşmasında anne, ağabey ve amcaya iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırışmış müebbet, Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ya hapis cezası aldı. Gerekçeli karar sonrası avukatlar sanıkların tahliyesi için başvuru yaparken, Türkiye'nin takip ettiği davada kritik süre de tamamlandı. Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar ile ilgili gözler, 1'inci Ceza Dairesi'nde… İşte detaylar!