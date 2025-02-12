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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Narin cinayeti davasında kritik süre bitti: Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 12:46 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:46

SON DAKİKA... Narin cinayeti davasında kritik süre bitti: Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin'i Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar tutuklandı. 28 Aralık'taki karar duruşmasında anne, ağabey ve amcaya iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırışmış müebbet, Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ya hapis cezası aldı. Gerekçeli karar sonrası avukatlar sanıkların tahliyesi için başvuru yaparken, Türkiye'nin takip ettiği davada kritik süre de tamamlandı. Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar ile ilgili gözler, 1'inci Ceza Dairesi'nde… İşte detaylar!

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA... Narin cinayeti davasında kritik süre bitti: Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran dosyasında, tarafların itirazları tamamlandı. Gerekçeli karara yapılacak itirazlarla ilgili yasal sürede dolarken, itirazlara cevap aşaması başladı.

SON DAKİKA... Narin cinayeti davasında kritik süre bitti: Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?

12 KLASÖR… YÜZLERCE SAYFA…

Bu aşamada tamamlandıktan sonra 12 klasörden oluşan yüzlerce dokümanlık Narin Güran davası dosyası fiziki olarak Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderilecek.

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SON DAKİKA... Narin cinayeti davasında kritik süre bitti: Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?

Bölge İstinaf'ta dosyaya 1'inci Ceza Dairesi'nin bakması bekleniyor. Ceza Dairesi dosyayı ya duruşmalı olarak da ele alabileceği öğrenildi.

SON DAKİKA... Narin cinayeti davasında kritik süre bitti: Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?

DAVA YENİDEN Mİ GÖRÜLECEK?

İstinaf, dosyayı yerel mahkemenin kararını uygun bulup Yargıtay'a gönderirse Narin cinayeti davası, Yargıtay Ceza Dairesi'nde görülmeye başlanacağı belirtildi.

SON DAKİKA... Narin cinayeti davasında kritik süre bitti: Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar tahliye olacak mı?

İstinaf Ceza Dairesi, itirazlar üzerine dosyayı bozar geri gönderirse, Narin Güran davası Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanacağı ifade edildi.

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