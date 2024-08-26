Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
11:28
Son Dakika: Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu? Narin Güran kimdir? Aramanın 6. gününde flaş gelişme!
21 Ağustos 2024 tarihinden beri arama çalışmaları devam eden 8 yaşındaki Narin'in esrarengiz kaybı ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Küçük kızın kaçırıldığı iddiaları daha açıklığa kavuşmadan bazı sosyal medya hesaplarında Narin'in cenazesinin bulunduğuna yönelik paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü. Konu ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nden son dakika açıklamalar geldi. Peki, Narin Güran bulundu mu, küçük kız nerede kayboldu, arama çalışmalarının 6. gününden flaş gelişmeler!