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Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:28

Son Dakika: Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu? Narin Güran kimdir? Aramanın 6. gününde flaş gelişme!

21 Ağustos 2024 tarihinden beri arama çalışmaları devam eden 8 yaşındaki Narin'in esrarengiz kaybı ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Küçük kızın kaçırıldığı iddiaları daha açıklığa kavuşmadan bazı sosyal medya hesaplarında Narin'in cenazesinin bulunduğuna yönelik paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü. Konu ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nden son dakika açıklamalar geldi. Peki, Narin Güran bulundu mu, küçük kız nerede kayboldu, arama çalışmalarının 6. gününden flaş gelişmeler!

Son Dakika: Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu? Narin Güran kimdir? Aramanın 6. gününde flaş gelişme!

Günlerdir haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmeleri ülkenin dört bir yanından vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Küçük kızın yaşadığı mahalle ve yakınlarına giriş çıkışı tespit edilen tam 9.300 araç kontrol edildi! Kaybolmadan önce son görüntüleri ortaya çıkan Narin'den hala bir iz yok. Narin Güran nerede, bulundu mu? İşte, Narin Güran ve kaybolmasının ardındaki sır perdesinin tüm ayrıntıları haberde…

Son Dakika: Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu? Narin Güran kimdir? Aramanın 6. gününde flaş gelişme!

NARİN GÜRAN KİMDİR, NEREDE KAYBOLDU?
Küçük kızın kaybolmasıyla ilgili olaylar 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurstan çıkıp evine geri dönmeyince ailesi ilk başta kendi imkanlarıyla küçük kızı arama çalışmaları yaptı. Köylülerin de seferber olduğu aramadan da sonuç alınmayınca saat Narin'in babası Arif Güran akşam 20.15'te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen bütün araçlar sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş çıkıış yapan araçlar arandı.

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Son Dakika: Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu? Narin Güran kimdir? Aramanın 6. gününde flaş gelişme!

SANKİ YER YARILDI İÇİNE GİRDİ! NARİN GÜRAN BULUNDU MU?

Narin Güran'ın kayıp ihbarının üzerinden tam 5 gün geçti. Küçük kızı arama çalışmaları ise 6 gündür hız kesmeden devam ediyor. esrarengiz olayla ilgili her gün şok gelişmeler yaşanırken 8 yaşındaki Narin Güran'ın nerede olduğu ise hala bilinmiyor. Aile kızlarının hayatta olduğuna dair inancını yitirmeye başlarken binlerce insan tek yürek olup küçük kızı bulma çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika: Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu? Narin Güran kimdir? Aramanın 6. gününde flaş gelişme!

Arama çalışmalarında 22 Ağustos gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildiğinde aile, terliğin kızlarına ait olduğunu doğruladı. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak, aile daha sonra yaptıkları açıklamada terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu söyledi.

Son Dakika: Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu? Narin Güran kimdir? Aramanın 6. gününde flaş gelişme!

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerinde Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği yer aldı.

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