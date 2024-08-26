Son Dakika: Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu? Narin Güran kimdir? Aramanın 6. gününde flaş gelişme!

NARİN GÜRAN KİMDİR, NEREDE KAYBOLDU?

Küçük kızın kaybolmasıyla ilgili olaylar 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurstan çıkıp evine geri dönmeyince ailesi ilk başta kendi imkanlarıyla küçük kızı arama çalışmaları yaptı. Köylülerin de seferber olduğu aramadan da sonuç alınmayınca saat Narin'in babası Arif Güran akşam 20.15'te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen bütün araçlar sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş çıkıış yapan araçlar arandı.