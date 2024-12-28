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Haberler Yaşam NARİN GÜRAN SON DAKİKA: Cinayet davasında karar açıklandı! Narin Güran'ın katili kim, Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran ne ceza aldı?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 21:40 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 21:42

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: Cinayet davasında karar açıklandı! Narin Güran'ın katili kim, Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran ne ceza aldı?

Narin Güran cinayeti dava kararı son dakika açıklandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar zamanı. Mahkeme başkanı 28 Aralık tarihli duruşmada kararın açıklanmasına yönelik saat 21.00'i işaret etmişti. Narin'in katili kim son dakika haberleri arasında yanıt aramaya başladı. Güran ailesinden Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile birlikte Nevzat Bahtiyar'ın cezası belli oldu. Peki; Narin Güran'ı kim öldürdü? İşte, detaylar...

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: Cinayet davasında karar açıklandı! Narin Güran’ın katili kim, Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran ne ceza aldı?

Narin Güran son dakika haberleri arasında mahkeme kararı belli oldu. Cinayette dava kararı için tüm Türkiye'nin gözü kulağı Diyarbakır'da! Duruşmalarda verilen çelişkili ifadeler ve savunmalar sonrası kararın ne olacağı gündemdeydi. Peki; Narin Güran'ın katili kim, Narin'i kim öldürdü?

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: Cinayet davasında karar açıklandı! Narin Güran’ın katili kim, Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran ne ceza aldı?

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: CİNAYET DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI!

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran tam 19 gün sonra Nevzat Bahtiyar'ın itirafı üzerine Eğerdurmaz dere yatağında bir çuval içinde bulunmuştu.

İtirafın ardından amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve birçok aile üyesi gözaltına alınmıştı.

İkinci duruşmada karar açıklandı!

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NARİN GÜRAN SON DAKİKA: Cinayet davasında karar açıklandı! Narin Güran’ın katili kim, Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran ne ceza aldı?

Salim, Enes ve Yüksek Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: Cinayet davasında karar açıklandı! Narin Güran’ın katili kim, Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran ne ceza aldı?

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SON SAVUNMALAR ALINDI!

Narin Güran cinayetinde tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasına karşı savunmasını yaptı.

Yüksel Güran, savunmasında şunları söyledi: "Ben evladımı kaybettim kimse bana Yüksel başın sağolsun demedi. Sadece ilk gün gelirken bir izleyici anne mahkeme salonunda bana 'Yüksel başın sağolsun' diyince dünyalar benim oldu. Biz Arif ile evlendiğimiz zaman ilk gece söz verdik, birbirimize asla yalan söylemeyeceğiz diye. Narin'in kaybıyla ilgili o gün hiç bir kabahat işlemedik. Beni hep suçladılar.

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: Cinayet davasında karar açıklandı! Narin Güran’ın katili kim, Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran ne ceza aldı?

Neredeyse 17 yıl önce kaybettiğim özürlü kızım için bile beni suçlayacaktır. Bana sorguda 'sen neden rahminden ameliyat oldun. Bende kadın hastalığıdır, o nedenle ameliyat oldum. Bana, 'Gece gündüz ilişki mi yaşadın, rahim sarkması var' diye ağır sözler kullandılar. Bu zalimce bir sorguydu. "Neden babasını kaybolduğunda aramadın' dediler, ben babası Narin'in kaybolduğunu öğrenirse kendini kaybederdi o nedenle aramadım."

"O şimdi kendini güvene almış burada, yemin ederimki onun kökünü kazıyacağım. Salim, neden Nevzat'ı arasın tüm Tavşantepe bizimdir istediğimiz yere gideriz. Bu nedenle Salim, Nevzat'ı neden arasın 'gel yengemle ilişki yaşadık' desin. Namusumuzu ortaya attı. Kendini o kadar zavallı etti ki, devlet şuan onu koruyor. Yalan söylüyor. Ben kızımı 4 aydır vahşi bir şekilde kaybettim.

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