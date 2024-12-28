Haberler
Yaşam
NARİN GÜRAN SON DAKİKA: Cinayet davasında karar açıklandı! Narin Güran'ın katili kim, Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran ne ceza aldı?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
21:42
Narin Güran cinayeti dava kararı son dakika açıklandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar zamanı. Mahkeme başkanı 28 Aralık tarihli duruşmada kararın açıklanmasına yönelik saat 21.00'i işaret etmişti. Narin'in katili kim son dakika haberleri arasında yanıt aramaya başladı. Güran ailesinden Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile birlikte Nevzat Bahtiyar'ın cezası belli oldu. Peki; Narin Güran'ı kim öldürdü? İşte, detaylar...